Факти ICTV – Випуск 8:45 (30.11.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 30.11.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Україна залишається світовим лідером за швидкістю поширення коронавірусу; на Львівщині бійці однієї з бригад збройних сил відточують свою майстерність під наглядом іноземних інструкторів; білоруси не здаються – традиційні у вихідні протести проти Олександра Лукашенка пройшли напередодні в різних містах країни.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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