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Фильм про Иловайскую трагедию выходит на большие экраны

В дни Иловайской трагедии на большие экраны всей страны выходит художественный фильм Иловайск 2014. Батальон Донбасс. Героями картины стали не только профессиональные актеры, но и сами участники событий, в том числе бойцы батальона Донбасс.

Сюжет основан на реальных историях воинов, прошедших бои за Иловайск и выходили кровавым зеленым коридором. Фильм – полнометражный, продолжается 2 часа. До окончательного монтажа был на час длиннее. Режиссер Иван Тимченко, сценарист журналист Михаил Брыных.

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Чтобы написать сценарий, более двух лет работал над материалами из прессы и собирал истории ветеранов. Главный герой ленты – командир штурмовой группы по позывным Бишут – тоже реальный участник боев. Он и сопродюсер. Сегодня состоялся пресс-показ фильма, а уже завтра зрители смогут увидеть эту историю изнутри.

К слову, как живет постмайданная Украина под гнетом РФ: премьера нового фильма.

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