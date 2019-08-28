Фільм про Іловайську трагедію виходить на великі екрани

У дні Іловайської трагедії на великі екрани всієї країни виходить художній фільм Іловайськ 2014. Батальйон Донбас. Героями картини стали не тільки професійні актори, а й самі учасники подій, зокрема бійці батальйону Донбас.

Сюжет заснований на реальних історіях воїнів, які пройшли бої за Іловайськ та виходили кривавим зеленим коридором. Фільм – повнометражний, триває дві години. До остаточного монтажу був на годину довший. Режисер Іван Тимченко, сценарист-журналіст Михайло Бриних.

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Аби написати сценарій, більше двох років працював над матеріалами з преси і збирав історії ветеранів. Головний герой стрічки – командир штурмової групи з позивним Бішут – теж реальний учасник боїв. Він і співпродюсер. Сьогодні відбувся прес-показ фільму, а вже від завтра глядачі зможуть побачити цю історію зсередини.

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