FlixBus открыл рейсы в Одессу по бюджетным ценам

Европейский автобусный лоукостер FlixBus запустил рейсы по Украине. Это аналог авиа-лоукостов, который предлагает билеты дешевле, если вы покупаете их раньше.

Например, билет из Киева в Одессу сейчас можно купить за 130 гривен. Отправиться из Киева по акционным ценам также можно на Закарпатье, поскольку маршруты недавно запустили.

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В автобусах FlixBus есть бесплатный wi-fi и розетки для зарядки мобильного под каждым сиденьем. Большое пространство для ног и чистый туалет. Автобусы курсируют по всей Европе в более чем 500 городов.

В компании рассказали, что сейчас из Киева в Одессу даже без промоакции можно купить билет за 7 евро — это 230 грн.

— Качество сервиса одинаковое во всех странах. Вы знаете, какой сервис получите. Это отличает нас от других способов путешествовать. Особое внимание мы уделяем безопасности. У нас есть специальная команда, которая работает и тренирует водителей, — рассказал директор FlixBus в Украине Михал Леман.

Кроме того, при покупке билетов на дальние расстояния, например в Европу, система может выстроить вам единый билет с пересадками. Если даже автобус задержится на границе, то система автоматически перебронирует билет на другой автобус.

Также этим летом компания планирует объединить автобусными перевозками основные столицы Центральной и Восточной Европы.

Восстановление рейсов после ослабления карантина

Летом прошлого года FlixBus возобновила международные автобусные рейсы из Украины в ЕС после ослабления карантина.

Приобрести билеты на рейсы можно из Киева через Житомир, Ровно, Львов, Ужгород.

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