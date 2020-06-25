FlixBus возобновляет международные автобусные рейсы из Украины в ЕС (СПИСОК)

Германский автобусный оператор FlixBus возобновляет международные рейсы из Украины c 25 июня.

Сейчас уже можно приобрести билеты на рейсы из Киева через Житомир, Ровно, Львов, Ужгород в Краков, Будапешт, Вену.

С 3 июля автобусы компании FlixBus поедут из Одессы через Винницу, Хмельницкий и Тернополь в чешский город Плзень через Прагу.

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Директор компании в Украине и Польше Михал Леман сообщил, что сейчас из Украины возобновили только часть рейсов. В ближайшее время планируется восстановить остальные маршруты.

— Закрытие границ стало вызовом для всей индустрии международных перевозок, но даже с учетом жестких ограничений на границах со странами Евросоюза, которые существуют сейчас, мы видим спрос на поездки в страны Европы. В первую очередь это Польша, Германия и Чехия, — обозначил Михал Леман.

FlixBus запустил такие маршруты:

Киев – Кельн (Киев-Житомир-Ривне-Львов-Берлин-Магдебург-Брунсвик-Ганновер-Билефельд-Дортмунд-Ессен-Дуйсбург-Дюссельдорф-Кельн);

Киев-Краков-Росток (Киев — Житомир — Ривне — Львов — Краков — Дрезден — Лейпциг — Галле — Дессау — Берлин – Росток);

Киев-Карлсруэ (Киев — Житомир — Ривне — Львов — Дрезден — Хемниц — Байройт — Вюрцбург — Ашаффенбург — Франкфурт — Дармштадт — Гайдельберг — Мангейм – Карлсруэ);

Киев-Штутгарт (Киев – Житомир – Ривне – Львов – Дрезден – Хемниц – Цвиккау – Мюнхберг – Нюрнберг — Ингольштадт — Мюнхен — Аугсбург — Ульм – Штутгарт);

Киев – Будапешт – Вена (Киев – Житомир – Новоград-Волынский – Ривне – Львов – Ужгород – Будапешт – Вена).

С 3 июля начнет возить пассажиров автобус Одесса – Прага – Пльзень (Одесса — Умань — Винница — Хмельницкий — Тернополь — Львов — Краков — Оломоуц — Брно — Прага – Пльзень).

Также компания сообщила, что украинцам будут доступны рейсы с одной пересадкой.

Кроме того, FlixBus ввели новые правила перевозки. Из-за распространения коронавируса в автобусах проводится дезинфекция после каждого рейса, пассажиры должны находиться в салоне только в защитных масках, водители автобусов также будут обеспечены индивидуальными средствами защиты.

Также должна соблюдаться дистанция в 1,5 метров при посадке и размещении багажа.

Германский автобусный оператор FlixBus занимается перевозками пассажиров по Европе и США с 2013 года.

Открытие границ

С 19 июня В енгрия возобновила пропуск через границу с Украиной пассажирских автобусов.

Украинцам разрешено попасть на территории страны на 24 часа на 30 км без дополнительных документов. Также гражданам Украины разрешен транзит через Венгрию.

При таких условиях ограничений по срокам нет, однако нужно иметь документ о постоянном месте жительства, разрешение на пребывание, вид на жительство, визы на длительное трудоустройство или другой документ, выданный официальными органами Венгрии. А также пройти текст на коронавирус.

Источник: FlixBus