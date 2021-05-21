FlixBus відкрив рейси в Одесу за бюджетними цінами

Європейський автобусний лоукостер FlixBus запустив рейси Україною. Це аналог авіа-лоукостів, що пропонує квитки дешевше, якщо ви купуєте їх раніше.

Наприклад, квиток з Києва до Одеси зараз можна купити за 130 гривень. Поїхати з Києва також можна на Закарпаття за акційними цінами, оскільки маршрути недавно запустили.

Читайте FlixBus запускає нові рейси з Києва до Чехії та Литви

В автобусах FlixBus є безкоштовний wi-fi та розетки для заряджання мобільного під кожним сидінням. Великий простір для ніг і чистий туалет. Автобуси курсують по всій Європі до понад 500 міст.

У компанії розповіли, що зараз з Києва до Одеси навіть без промоакції можна купити квиток за 7 євро – це 230 грн.

– Якість сервісу однакова в усіх країнах. Ви знаєте, який сервіс отримаєте. Це відрізняє нас від інших способів подорожувати. Особливу увагу ми приділяємо безпеці. У нас є спеціальна команда, яка працює та тренує водіїв, – розповів директор FlixBus в Україні Міхал Леман.

Крім того, за умови купівлі квитків на далекі відстані, наприклад в Європу, система може сформувати вам єдиний квиток з пересадками. Якщо навіть автобус затримається на кордоні, то система автоматично перебронює квиток на інший автобус.

Також цього літа компанія планує об’єднати автобусними перевезеннями основні столиці Центральної та Східної Європи.

Відновлення рейсів після ослаблення карантину

Влітку минулого року FlixBus відновила міжнародні автобусні рейси з України в ЄС після ослаблення карантину.

Придбати квитки на рейси можна з Києва через Житомир, Рівне, Львів, Ужгород.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.