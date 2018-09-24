Форум издателей во Львове: последняя книги Гузара и встреча с британским нейрохирургом

Почти неделю книжной эйфории. Во Львове завершился юбилейный БукФорум.

Более тысячи бумажных новинок уже на полках не издательств, а – читателей. Завершающий день 25-го книжного форума – выдался на удивление серьезным.

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Организаторы и участники привлекали внимание к судьбе Олега Сенцова. Посетители, наконец, смогли пообщаться с нейрохирургом Генри Маршем, а также – приобрести последнюю книгу Любомира Гузара.

К слову, что еще представляют на львовском форуме издателей.

Опубликовано Сентябрь, 24 в 10:07



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