Форум видавців у Львові: остання книги Гузара та зустріч із британським нейрохірургом
Почти неделю книжной эйфории. Во Львове завершился юбилейный БукФорум.
Более тысячи бумажных новинок уже на полках не издательств, а – читателей. Завершающий день 25-го книжного форума – выдался на удивление серьезным.
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Организаторы и участники привлекали внимание к судьбе Олега Сенцова. Посетители, наконец, смогли пообщаться с нейрохирургом Генри Маршем, а также – приобрести последнюю книгу Любомира Гузара.
До слова, що ще представляють на львівському форумі видавців.Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!
2018-09-24
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