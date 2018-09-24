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Форум видавців у Львові: остання книги Гузара та зустріч із британським нейрохірургом

Почти неделю книжной эйфории. Во Львове завершился юбилейный БукФорум.

Более тысячи бумажных новинок уже на полках не издательств, а – читателей. Завершающий день 25-го книжного форума – выдался на удивление серьезным.

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Организаторы и участники привлекали внимание к судьбе Олега Сенцова. Посетители, наконец, смогли пообщаться с нейрохирургом Генри Маршем, а также – приобрести последнюю книгу Любомира Гузара.

До слова, що ще представляють на львівському форумі видавців.

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