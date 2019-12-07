Гастроли во всем мире и всенародная любовь: 15 лет группе ДахаБраха

Группу ДахаБраха громкими аплодисментами приветствуют в Сан-Франциско и без ума от них в Вильнюсе. С выступлениями они объездили почти все страны мира. И везде их просят вернуться снова и снова.

Они сочетают тысячелетние украинские песни и мелодии блюза и хип-хопа. Свою музыку дахабраховци называют этно-хаос, и ее действительно сложно описать словами. Ее нужно слушать и влюбляться в каждую ноту.

Невероятное звучание создают женская часть группы – Нина, Ирина и Елена. Кажется, они играют на всех инструментах мира – джембе, перкуссии, барабанах, флейте, аккордеоне, и это еще не полный перечень. И заправляют это невероятным вокалом. Вспоминают, что идея создать группу возникла у театрала Влада Троицкого, и сначала они аккомпанировали спектаклям в столичном театре Дах.

После эксперимент перерос в 5 альбомов и всенародную любовь. ДахаБраха называют главными гастролерами страны, потому что их мелодии слышали в Европе, Америке, Бразилии, Китае, Австралии и Новой Зеландии.

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За рубежом они не только поют, но и рассказывают всем об Украине. Где бы ни были – после каждого концерта поднимают сине-желтый флаг, выкрикивают лозунги нет войне. А еще на фестивалях угощают всех нашим борщом.

В этом году группе – 15 лет, и день рождения они решили отметить громко. Устроили первый большой концерт во Дворце спорта и собрали полностью заполненный зал. Трижды их приветствовали бешеными аплодисментами.

Композиции ДахаБраха звучат в фильмах – отечественных и американских. И даже Дэвид Бекхэм использовал мелодии украинской группы в рекламе своего бренда. А сейчас впервые о них снимают документальный фильм Путь. О непрерывных гастролях, записи нового альбома в Бразилии и безграничную любовь фанатов со всего мира.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что украинская группа ДахаБраха сыграла в рекламе Бекхэма.

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