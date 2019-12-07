Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Шоу-бизнес / Музыка

Гастроли во всем мире и всенародная любовь: 15 лет группе ДахаБраха

Группу ДахаБраха громкими аплодисментами приветствуют в Сан-Франциско и без ума от них в Вильнюсе. С выступлениями они объездили почти все страны мира. И везде их просят вернуться снова и снова.

Они сочетают тысячелетние украинские песни и мелодии блюза и хип-хопа. Свою музыку дахабраховци называют этно-хаос, и ее действительно сложно описать словами. Ее нужно слушать и влюбляться в каждую ноту.

Невероятное звучание создают женская часть группы – Нина, Ирина и Елена. Кажется, они играют на всех инструментах мира – джембе, перкуссии, барабанах, флейте, аккордеоне, и это еще не полный перечень. И заправляют это невероятным вокалом. Вспоминают, что идея создать группу возникла у театрала Влада Троицкого, и сначала они аккомпанировали спектаклям в столичном театре Дах.

После эксперимент перерос в 5 альбомов и всенародную любовь. ДахаБраха называют главными гастролерами страны, потому что их мелодии слышали в Европе, Америке, Бразилии, Китае, Австралии и Новой Зеландии.

Читайте: ДахаБраха презентовали саундтрек к украинскому фильму

За рубежом они не только поют, но и рассказывают всем об Украине. Где бы ни были – после каждого концерта поднимают сине-желтый флаг, выкрикивают лозунги нет войне. А еще на фестивалях угощают всех нашим борщом.

В этом году группе – 15 лет, и день рождения они решили отметить громко. Устроили первый большой концерт во Дворце спорта и собрали полностью заполненный зал. Трижды их приветствовали бешеными аплодисментами.

Композиции ДахаБраха звучат в фильмах – отечественных и американских. И даже Дэвид Бекхэм использовал мелодии украинской группы в рекламе своего бренда. А сейчас впервые о них снимают документальный фильм Путь. О непрерывных гастролях, записи нового альбома в Бразилии и безграничную любовь фанатов со всего мира.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что украинская группа ДахаБраха сыграла в рекламе Бекхэма.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Машина времени дала юбилейный концерт в Киеве – как это было
Пассивный курильщик: о чем поет Айлиш в песне Xanny
Время и Стекло, NK и Пирожков – что смотрели на YouTube в 2019 году украинцы
YouTube назвал самые популярные видео в мире за 2019 год
NK vs Билли Айлиш – украинские звезды назвали любимые песни 2019 года
Красная дорожка и трехуровневая сцена. Как прошел M1 Music Awards
Музыка в машину: советы по выбору и безопасности
The Pussycat Dolls воссоединились и едут в тур

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка