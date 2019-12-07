Гастролі у всьому світі та всенародна любов: 15 років гурту ДахаБраха

Гурт ДахаБраха гучними оплесками вітають у Сан-Франциско і шаленіють від них у Вільнюсі. З виступами вони об’їздили майже усі країни світу. І всюди їх просять повернутися знову і знову.

Вони поєднують тисячолітні українські пісні і мелодії блюзу та хіп-хопу. Свою музику дахабрахівці називають етно-хаосом, і її дійсно складно описати словами. Її потрібно слухати і закохуватися у кожну ноту.

Неймовірне звучання створюють жіноча частина гурту – Ніна, Ірина та Олена. Здається, вони грають на усіх інструментах світу – джембе, перкусії, барабанах, жалійці, флейті, акордеоні, і це ще не повний перелік. І заправляють це неймовірним вокалом. Пригадують, що ідея створити гурт виникла у театрала Влада Троїцького, і спочатку вони акомпонували виставам у столичному театрі Дах.

Опісля експеримент переріс у 5 альбомів та всенародну любов. ДахаБраха називають головними гастролерами країни, бо їхні мелодії чули у Європі, Америці, Бразилії, Китаї, Австралії та Новій Зеландії.

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За кордоном вони не лише співають, але й розповідають усім про Україну. Де б не були – після кожного концерту здіймають синьо-жовтий стяг, вигукують гасла ні війні. А ще на фестивалях частують всіх нашим борщем.

Цьогоріч гурту – 15 років, і день народження вони вирішили відзначити гучно. Влаштували перший великий концерт у Палаці спорту і зібрали вщент заповнену залу. Тричі їх вітали шаленими оплесками.

Композиції ДахаБраха звучать у фільмах – вітчизняних та американських. І навіть Девід Бекхем використав мелодії українського гурту у рекламі свого бренду. А нині вперше про них знімають документальний фільм Шлях. Про невпинні гастролі, запис нового альбому у Бразилії та безмежну любов фанатів з усього світу.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що український гурт ДахаБраха зіграв у рекламі Бекхема.

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