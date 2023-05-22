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Газові сховища будуть наповнені! Укртрансгаз готується до опалювального сезону 2023

У середині квітня було розпочато процес закачування газу в три українські підземні сховища. Цей процес триває і нині. Керівництво оператора газосховищ АТ Укртрансгаз сподівається, що до настання опалювального сезону необхідний обсяг газу буде вже у сховищах, адже зі свого боку технічно компанія повністю готова для приймання газу як для внутрішньодержавних потреб, так і для замовників з Євросоюзу. Про це розповів т. в. о. генерального директора АТ Укртрансгаз Роман Малютін.

Довіра європейців до українського газосховища не в останню чергу пов’язана з тим, що компанія пройшла відповідну європейську сертифікацію:

– Це дуже важливий крок у розвитку компанії. Сертифікація направлена на покращення та збільшення постачання газу в ЄС. За проходження такої сертифікації оператори підземних газосховищ надають повну інформацію щодо структури власників і можливості впливу на рішення оператора сторонніх, – заявив Малютін.

Крім цього, попри воєнний стан в Україні, було проведено відповідні заходи для того, щоб убезпечити блакитне паливо та персонал від російських терористичних актів.

– Ризик є, повітряні атаки можуть досягти будь-якої точки в нашій країні. Але якщо говорити про газ, то він зберігається на доволі великих глибинах – від 400 м до 2 км. Наземна інфраструктура під ударом, тож ми вжили низки заходів для захисту від випадків ворожої атаки. Це безпрецедентні заходи. Проте слід розуміти, що обладнання завжди можна відновити, а персонал – ні, тому ми цінуємо кожного нашого фахівця – усі працівники мають змогу заховатися у спеціальних укриттях під час повітряних тривог. Люди – найцінніше, що у нас є, – наголосив очільник Укртрансгазу.

Чи є ризик того, що Україна підійде до нового опалювального сезону не готовою? Роман Малютін зазначає:

– Якщо все буде йти за нашим планом, то, звісно, Україна буде з теплом, ми робимо для цього все, що від нас залежить.

Внесок АТ Укртрансгаз в підготовку до опалювального сезону – це приймання для зберігання газу до початку опалювального сезону та своєчасна його видача в газотранспортну мережу. Саме з цими завданнями підприємство наразі справляється успішно.

Війна в Україні, Газ, Опалення в Україні, Опалювальний сезон
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