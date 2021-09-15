Гендерное равенство и лидерство: в Киеве стартовал юбилейный Украинский женский конгресс

Лидерство женщин как ценность – таков лозунг V юбилейного Украинского женского конгресса, который сегодня стартовал в Киеве.

На тему гендерного равенства дискутируют более полусотни участников на шести дискуссионных панелях: чиновники, политики, представительницы бизнеса, медиа и общественные активисты.

Идейная вдохновительница мероприятия – заместитель главы Верховной Рады Украины Елена Кондратюк отмечает: нынешний конгресс предоставляет возможность подытожить, как страна движется к равенству в течение всех 30 лет независимости. Поскольку изменения, и прежде всего благодаря активной позиции женщин, безусловно есть.

Социальные исследования показывают: большинство украинцев считают обеспечение равных прав и свобод мужчин и женщин наиболее успешной реформой за время независимости.

Поэтому, по словам Кондратюк, мы являемся свидетелями глобальных изменений.

– Искренне горжусь тем, что мы с вами не просто являемся свидетелями этих изменений. Мы являемся теми создателями изменений, которые дали людям осознание того, что гендерное равенство – это наиболее справедливое и ощутимое изменение в жизни страны. Это, в частности, и результат работы нашего конгресса, — подчеркнула Кондратюк.

Украинский женский конгресс поддерживают и спикеры-мужчины. Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков убежден, что в политике равенства Украина достигла немалого прогресса. Наравне с мужчинами женщины воюют на восточном фронте, преодолевают глобальные угрозы, связанные с пандемией. Ведь именно женщин больше всего среди медиков.

За время независимости стал другим и парламент: он изменил ряд законов, дискриминировавших женщин. А еще Разумков подсчитал: в первом созыве было только 3,5% женщин-депутатов.

– А сегодня в стенах Верховной Рады работают, и я как глава ВР могу сказать – очень качественно работают, иногда гораздо лучше, чем коллеги-мужчины, более 20% депутаток, — сообщил Разумков.

Участники и участницы конгресса отметили, что гендерному балансу способствовали и законодательные изменения, в частности введение квот для участия в избирательных списках на местных и парламентских выборах. Благодаря этому на местном уровне женщин – уже 36%.

Также парламент ужесточил ответственность за домашнее насилие и позволил отцам идти в декрет. Эти постепенные шаги приближают украинское общество к настоящему равенству и уважению.

– В 2017 году впервые в истории Украины было закреплено гендерное равенство как одно из основных направлений работы в правительстве… И сейчас мы видим результаты этой работы, — рассказала народный депутат Украины в 2014-2019 годах Светлана Войцеховская.

Среди приглашенных на форум была и Екатерина Никитенко – пока что единственная женщина-военный водолаз в Украине. Свою профессию она получила благодаря отмене в нашей стране перечня неженских профессий.

Сначала девушка была фельдшером Вооруженных сил Украины, но впоследствии прошла спецподготовку. Никитенко призналась, что за три года службы ежедневно вынуждена доказывать: способна выполнять обязанности наравне с мужчинами.

– Я хотела бы посоветовать женщинам верить в себя… Пытаюсь доказывать всеми силами, что я достойна этой инструкторской должности и достойна продолжать свое развитие и карьерный рост в армии Украины, — отметила Никитенко.

Украинский женский конгресс продлится два дня – 15 и 16 сентября. За это время обсудят роль женщин в становлении мира и безопасности, их участие в политике, бизнесе и управлении государством.

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