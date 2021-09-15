Гендерна рівність і лідерство: у Києві стартував ювілейний Український жіночий конгрес

Лідерство жінок як цінність – таким є гасло V ювілейного Українського жіночого конгресу, який сьогодні стартував у Києві.

На тему гендерної рівності дискутують понад півсотні учасників на шести дискусійних панелях: високопосадовці, політики, представниці бізнесу, медіа та громадські активісти.

Ідейна натхненниця заходу – заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк наголошує: цьогорічний конгрес надає можливість підсумувати, як країна рухається до рівності впродовж усіх 30 років незалежності. Бо зміни, і насамперед завдяки активній позиції жіноцтва, безумовно є.

Соціальні дослідження доводять: більшість українців вважають забезпечення рівних прав і свобод жінок та чоловіків найбільш успішною реформою за час незалежності.

Відтак, за словами Кондратюк, ми є свідками глобальних змін.

– Щиро пишаюся тим, що ми з вами є не просто свідками цих змін. Ми є тими творцями змін, які дали людям усвідомлення того, що гендерна рівність – це найбільш справедлива та відчутна зміна в житті країни. Це, зокрема, і результат роботи нашого конгресу, – наголосила Кондратюк.

Український жіночий конгрес підтримують і спікери-чоловіки. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков переконаний, що в політиці рівності Україна досягла неабиякого прогресу. Нарівні із чоловіками жінки воюють на східному фронті, долають глобальні загрози, пов’язані із пандемією. Бо саме жінок найбільше серед медиків.

За час незалежності став іншим і парламент: він змінив низку законів, що дискримінували жінок. А ще Разумков підрахував: у першому скликанні було лише 3,5% жінок-депутаток.

– А сьогодні в стінах Верховної Ради працюють, і я як голова ВР можу сказати – дуже якісно працюють, іноді набагато краще, ніж колеги-чоловіки, понад 20% депутаток, – повідомив Разумков.

Учасники та учасниці конгресу зазначили, що гендерному балансу сприяли й законодавчі зміни, зокрема запровадження квот для участі у виборчих списках на місцевих та парламентських виборах. Завдяки цьому на місцевому рівні жінок – уже 36%.

Також парламент посилив відповідальність за домашнє насильство та дозволив татусям іти в декрет. Ці поступові кроки наближають українське суспільство до справжньої рівності та поваги.

– У 2017 році вперше в історії України було закріплено гендерну рівність як один із основних напрямків роботи в уряді… І зараз ми бачимо результати цієї роботи, – розповіла народна депутатка України в 2014-2019 роках Світлана Войцеховська.

Серед запрошених на форум була і Катерина Нікітенко – поки єдина жінка-військовий водолаз в Україні. Свою професію вона здобула завдяки скасуванню в нашій країні переліку нежіночих професій.

Спочатку дівчина була фельдшером Збройних сил України, та згодом пройшла спецпідготовку. Нікітенко зізналася, що за три роки служби щодня змушена доводити: здатна виконувати обов’язки на рівні з чоловіками.

– Я хотіла б порадити жінкам вірити в себе… Намагаюся доводити всіма силами, що я гідна цієї інструкторської посади й гідна продовжувати свій розвиток та кар’єрне зростання в армії України, – наголосила Нікітенко.

Український жіночий конгрес триватиме два дні – 15 та 16 вересня. За цей час обговорять роль жінок у становленні миру та безпеки, їхню участь у політиці, бізнесі та управлінні державою.

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