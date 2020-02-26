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Геній, вегетаріанець та дивак. Як Стів Джобс створював імперію Apple

Вимогливий перфекціоніст, успішний винахідник та бізнес-магнат. 24 лютого було б 65 років засновнику компанії Apple – Стіву Джобсу. Він був генієм і диваком. Носив лише один одяг – чорний гольф, джинси та кросівки. Стів Джобс був затятим вегетаріанцем і тижнями міг їсти лише морквяний салат або яблука.

Він потрапив у книгу рекордів Гінеса, як директор з найменшою зарплатою. Стів отримував лише $1 на рік за офіційними документами. При цьому статки Джобса оцінювалися в мільярди доларів. Стіва Джобса немає з нами майже 10 років, він помер від раку підшлункової залози ще 2011 року. Про нього вже зняли кілька художніх фільмів. Деталі у сюжеті Катерини Рудешко.

Нагадаємо, виробництво Apple під загрозою зриву через вірус в Китаї.

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