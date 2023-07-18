Горькая потеря: под Бахмутом погиб декоратор-постановщик проектов телеканала СТБ

На фронте под Бахмутом погиб наш коллега-медийщик Ярослав Пикуза. Как только началась полномасштабная война, он сразу же записался в тероборону. Сначала защищал родную землю, чтобы не дать врагу идти дальше, а впоследствии освобождал ее от российских захватчиков. Тогда же, в марте 2022 года, Ярослав получил ранение плеча и контузию. После лечения были учения, новое подразделение и звание – минометчик-наводчик. Но долго без своей военной семьи не выдержал.

Его редко видели без улыбки или в плохом настроении, вспоминают побратимы и друзья. Работу Ярослава до войны вы часто могли видеть на своих телеэкранах, хотя не видели его самого – он более пяти лет работал декоратором-постановщиком проектов на СТБ, таких как МастерШеф, Хата на тата, Холостяк и Битва экстрасенсов.

Ярослав погиб на позиции под Бахмутом в конце июня. Это была его вторая ротация на этом направлении. С воином простились в его родном Ирпене, ему было 38. У Ярослава осталась жена и 9-летний сын. По желанию вы можете поддержать их: 5375 4112 0708 8704.

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