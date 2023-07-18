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Аліна Матвійчук, журналістка Вікна новини

Гірка втрата: під Бахмутом загинув декоратор-постановник проєктів телеканалу СТБ

На фронті під Бахмутом загинув наш колега-медійник Ярослав Пікуза. Щойно почалась повномасштабна війна, він одразу ж записався в тероборону. Спершу боронив рідну землю, аби не дати ворогу йти далі, а згодом звільняв її від російських загарбників. Тоді ж, у березні 2022-го, Ярослав отримав поранення плеча та контузію. Після лікування були навчання, новий підрозділ і звання – мінометник-навідник. Та довго без своєї військової сім’ї не витримав.

Його рідко бачили без усмішки чи в поганому гуморі, згадують побратими й друзі. Роботу Ярослава до війни ви часто могли бачити на своїх телеекранах, хоча не бачили його самого – він більше п’яти років працював декоратором-постановником проєктів на СТБ, таких як МайстерШеф, Хата на тата, Холостяк та Битва екстрасенсів.

Ярослав загинув на позиції під Бахмутом наприкінці червня. Це була його друга ротація на цей напрямок. Із воїном попрощалися у його рідному Ірпені, йому було 38. У Ярослава залишилася дружина та 9-річний син. За бажанням ви можете підтримати їх: 5375 4112 0708 8704.

Війна в Україні, СТБ
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