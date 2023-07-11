Главное препятствие к вступлению в ЕС: что не так с е-декларациями чиновников
В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.
С тех пор о возобновлении е-деклараций немало говорили общественные активисты, антикоррупционеры и наши международные партнеры, в частности ЕС и МВФ, а президент Владимир Зеленский поддержал идею соответствующей петиции и подчеркнул, что слово за народными депутатами.
Пока же предоставление информации о своем состоянии и имуществе добровольное. Его выполняют выборочно и преимущественно госслужащие низшего и среднего звена. В НАПК сообщили, что за 2021 год подали декларации 388 тысяч должностных лиц, а за прошлый почти 252 тысячи. Но среди них только единицы – народные избранники, чиновники и судьи. В Верховной Раде это хорошо понимают. Здесь, еще с прошлого года, есть законопроект от партии “Слуга народа” о возобновлении обязательного декларирования, но он почему-то до сих пор не попал в повестку дня.
Первый заместитель председателя Комитета по антикоррупционной политике Ярослав Юрчишин надеется, что до осени его проголосуют, ведь их комитет рекомендовал это еще полгода назад.