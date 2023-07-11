Головна перешкода до вступу в ЄС: що не так з е-деклараціями чиновників

На початку повномасштабного вторгнення в Україні, з міркувань безпеки, призупинили обов’язкове електронне декларування державних службовців, депутатів, суддів та інших посадовців. Також закрили реєстр декларацій та призупинили функції НАЗК.

З того часу про відновлення е-декларацій чимало говорили громадські активісти, антикорупціонери й наші міжнародні партнери, зокрема ЄС та МВФ, а президент Володимир Зеленський підтримав ідею відповідної петиції та наголосив, що слово за народними депутатами.

Поки ж подання інформації про свої статки та майно добровільне. Його виконують вибірково і переважно держслужбовці нижчої й середньої ланки. У НАЗК повідомили, що за 2021 рік подали декларації 388 тисяч посадовців, а за минулий майже 252 тисячі. Та серед них лише одиниці – народні обранці, урядовці та судді. У Верховній Раді це добре розуміють. Тут, ще з минулого року є законопроєкт від партії “Слуга народу” про відновлення обов’язкового декларування, але він чомусь досі не потрапив до порядку денного.

Перший заступник голови Комітету з питань антикорупційної політики Ярослав Юрчишин сподівається, що до осені його проголосують, адже їхній комітет рекомендував це ще пів року тому.

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