Відео
Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
З 11 липня в Україні обмежують продаж тютюнових виробів: що відомо
Одна людина загинула, вісім у лікарні. У Польщі автобус з українцями врізався у фуру
Ми воюємо, якщо це так: Байден заявив, що США вступлять у війну, якщо РФ нападе на члена НАТО
Зробив це навмисно. Чому Ердоган погодився повернути Україні захисників Азовсталі
Потягнув на річку й змусив купатись голою. На Закарпатті затримали чоловіка, який розбещував 8-річну
Василь Саф’янюк, Журналіст Факти ICTV, парламентський кореспондент

Головна перешкода до вступу в ЄС: що не так з е-деклараціями чиновників

На початку повномасштабного вторгнення в Україні, з міркувань безпеки, призупинили обов’язкове електронне декларування державних службовців, депутатів, суддів та інших посадовців. Також закрили реєстр декларацій та призупинили функції НАЗК.

З того часу про відновлення е-декларацій чимало говорили громадські активісти, антикорупціонери й наші міжнародні партнери, зокрема ЄС та МВФ, а президент Володимир Зеленський підтримав ідею відповідної петиції та наголосив, що слово за народними депутатами.

Поки ж подання інформації про свої статки та майно добровільне. Його виконують вибірково і переважно держслужбовці нижчої й середньої ланки. У НАЗК повідомили, що за 2021 рік подали декларації 388 тисяч посадовців, а за минулий майже 252 тисячі. Та серед них лише одиниці – народні обранці, урядовці та судді. У Верховній Раді це добре розуміють. Тут, ще з минулого року є законопроєкт від партії “Слуга народу” про відновлення обов’язкового декларування, але він чомусь досі не потрапив до порядку денного.

Перший заступник голови Комітету з питань антикорупційної політики Ярослав Юрчишин сподівається, що до осені його проголосують, адже їхній комітет рекомендував це ще пів року тому.

Е-декларації, Законопроект, Факти ICTV
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Популярні відео
Неможливо ані воювати, ані лікуватися: військових з інвалідністю не звільняють від служби
Головна перешкода до вступу в ЄС: що не так з е-деклараціями чиновників
Що робити, якщо вибухне Запорізька АЕС і який радіус ураження
Головна перешкода до вступу в ЄС: що не так з е-деклараціями чиновників
Батальйон кровʼю харкає, відвойовуючи ці землі: ексклюзив з передової
Головна перешкода до вступу в ЄС: що не так з е-деклараціями чиновників
”Недокраїна” та безмежна любов до Росії: останні найгучніші мовні скандали
Головна перешкода до вступу в ЄС: що не так з е-деклараціями чиновників
Який вигляд має будинок з ящиків з-під Градів у деокупованому селі Довгеньке на Харківщині
Головна перешкода до вступу в ЄС: що не так з е-деклараціями чиновників
Більше відео
Україна На заміну вагнерівцям: у Бахмут заходять нові підрозділи військ РФ
Бахмут, Череватий
Україна Пілот Karaya: одна ескадрилья F-16 докорінно змінить ситуацію
Вадим Ворошилов (Karaya)
Надзвичайні події Журналісти Фактів ICTV потрапили під обстріл у Сіверську
Головна перешкода до вступу в ЄС: що не так з е-деклараціями чиновників
Суспільство Українська молитва в лаврі: як Епіфаній провів літургію у Вербну неділю
Головна перешкода до вступу в ЄС: що не так з е-деклараціями чиновників
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь