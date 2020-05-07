Ореховый бизнес в Украине: как процветает и что мешает отрасли

Украинский орех завоевывает мировые рынки. Если раньше мы были известны только греческим, или как его называют грецким орехом, то сейчас фермеры увеличивают посадки фундука и миндаля. Фермеры, которые имеют далеко идущие планы, за последние 5 лет увеличили площади под промышленное производство орехов почти в 6 раз.

А еще Украина стремительно выросла в мировом экспорте и за прошлый год и уверенно заняла третье место. На мировом продуктовой выставке в Дубае потенциальные клиенты со всего мира были потрясены качеством украинских орехов. При этом, отрасль благодаря экспорту приносит государственной копилке более 30 млн. долларов ежегодно.

Сейчас новые сады появляются во многих регионах Украины, но существуют и проблемы, с которыми сталкиваются экспортеры и производители.

Единственное что мешает отрасли — отсутствие кооперации между производителями. Формируя партии с однородными орехоми и внедряя переработку — заработать можно будет гораздо больше.

Поэтому если фермеры осознают, что сосед не конкурент, а партнер — через несколько лет Украина может достичь мирового орехового лидерства.

Факты ICTV ранее писали о том, что в Украине ореховая лихорадка. В регионах появляются целые сады грецких орехов.

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