Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Lifestyle

Горіховий бізнес в Україні: як процвітає та що заважає галузі

Український горіх завойовує світові ринки. Якщо раніше ми були відомі лише грецьким, або як його називають волоським горіхом, то нині фермери збільшують посадки фундука та мигдалю. Фермери, які мають далекоглядні плани, протягом останніх 5 років збільшили площі під промислове виробництво горіхів майже у 6 разів.

А ще Україна стрімко виросла у світовому експорті і за минулий рік і впевнено зайняла третє місце. На світовій продуктовій виставці у Дубаї потенційні клієнти з усього світу були приголомшені якістю українських горіхів. При цьому, галузь завдяки експорту приносить державній скарбничці понад 30 млн. доларів щорічно.

Нині нові сади з’являються у майже всіх регіонах України, але існують і проблеми з якими стикаються експортери і виробники.

Єдине що заважає галузі – відсутність кооперації між виробниками. Формуючи партії з однорідним горіхом і впроваджуючи переробку – заробити можна буде набагато більше.

Тож якщо фермери усвідомлять, що сусід не конкурент, а партнер – за кілька років Україна може досягти світового горіхового лідерства.

Факти ICTV раніше писали про те, що в Україні горіхова лихоманка. В регіонах з’являються цілі сади грецьких горіхів.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Пункт пропуску Рава-Руська відновлює роботу
Пункт пропуску Рава-Руська відновлює роботу
Україна та МВФ змінюють умови співпраці
Україна та МВФ змінюють умови співпраці
Ліщина: наш уряд не зробив нічого для підтримки вітчизняного виробника
Ліщина: наш уряд не зробив нічого для підтримки вітчизняного виробника
Карантин в Україні: що відбувається 6 травня (КАРТА)
Карантин в Україні: що відбувається 6 травня (КАРТА)
В Україні стрімко зростає кількість безсимптомних хворих на Covid-19 – МОЗ
В Україні стрімко зростає кількість безсимптомних хворих на Covid-19 – МОЗ
Не знають, за що жити: у Луцьку підприємці вимагають відкрити ринки
Не знають, за що жити: у Луцьку підприємці вимагають відкрити ринки
Робота ринків на карантині: особливості та чому Кабмін пішов на поступки бізнесу
Робота ринків на карантині: особливості та чому Кабмін пішов на поступки бізнесу
Бізнес має допомогти своїй країні в скрутну хвилину – Ярославський
Бізнес має допомогти своїй країні в скрутну хвилину – Ярославський

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка