Горіховий бізнес в Україні: як процвітає та що заважає галузі

Український горіх завойовує світові ринки. Якщо раніше ми були відомі лише грецьким, або як його називають волоським горіхом, то нині фермери збільшують посадки фундука та мигдалю. Фермери, які мають далекоглядні плани, протягом останніх 5 років збільшили площі під промислове виробництво горіхів майже у 6 разів.

А ще Україна стрімко виросла у світовому експорті і за минулий рік і впевнено зайняла третє місце. На світовій продуктовій виставці у Дубаї потенційні клієнти з усього світу були приголомшені якістю українських горіхів. При цьому, галузь завдяки експорту приносить державній скарбничці понад 30 млн. доларів щорічно.

Нині нові сади з’являються у майже всіх регіонах України, але існують і проблеми з якими стикаються експортери і виробники.

Єдине що заважає галузі – відсутність кооперації між виробниками. Формуючи партії з однорідним горіхом і впроваджуючи переробку – заробити можна буде набагато більше.

Тож якщо фермери усвідомлять, що сусід не конкурент, а партнер – за кілька років Україна може досягти світового горіхового лідерства.

Факти ICTV раніше писали про те, що в Україні горіхова лихоманка. В регіонах з’являються цілі сади грецьких горіхів.

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