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Огород на балконе: украинцы на карантине выращивают дома зелень и овощи

Дача стала спасением для многих украинцев на карантине. Свежий воздух, относительная безопасность по сравнению с городом и психологическая разрядка, действительно помогают отдохнуть организму и набраться иммунитета. В то же время, это и возможность сделать запасы овощей.

Но многие горожани такой радости не имеют. Но желание сажать и растить побеждает даже у них. Кто не имеет дачи, решил устроить ее у себя на балконе. Соцсети изобилуют зелеными насаждениями. Здесь и лук, и микрозелень, и помидоры.

Украинка Александра в немецком Франкфурте скоро будет собирать урожай. Только объявили карантин, закупила семена, по примеру многих соседей.

Факты ICTV ранее писали про технологию выращивания микрозелени и польза.

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