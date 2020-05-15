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Город на балконі: українці на карантині вирощують вдома зелень та овочі

Дача стала порятунком для багатьох українців на карантині. Свіже повітря, відносна безпека порівняно з містом і психологічна розрядка, справді допомагають відпочити організмові та набратися імунітету. Водночас, це і можливість зробити запаси городини.

Але чимало містян такої радості не мають. Та бажання саджати і ростити перемагає навіть у них. Хто не має дачі, вирішив влаштувати її в себе на балконі. Соцмережі рясніють зеленими насадженнями. Тут і цибуля, і мікрозелень, і помідори.

Українка Олександра у німецькому  Франкфурті скоро збиратиме врожай. Щойно оголосили карантин, закупила насіння, за прикладом багатьох сусідів.

Факти ICTV раніше писали про технологію вирощування мікрозелені і користь.

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