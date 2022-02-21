Готовы менять мир: украинские студенты получили престижную стипендию

Студенты Национального университета Черниговская политехника готовы создавать будущее. Сейчас они работают над безопасными источниками питания для школьных кабинетов, сверхлегкими дронами и даже проектами в сфере IT. За свою работу пятеро успешных соискателей образования получили именные стипендии Президентского Фонда Леонида Кучмы Украина.

К примеру, 20-летний Игорь Мелихов — автор множества проектов, связанных с инновациями. Он участвует в научных форумах, организованных ведущими мировыми компаниями Google или NASA, а сейчас совершенствует программу — для школьников. Игорь – гордость университета. Парень интересуется не только наукой и программированием. Он создал в университете собственную рок-группу.

Еще один стипендиат, которым гордятся в вузе – Даниил Савченко. Сейчас он находится в Бельгии. Участвует в проекте в области киберфизических систем. На кафедре работает также создание легкого дрона, который будет переносить небольшие грузы.

Кроме студентов изучающих точные науки, стипендию президентского фонда Леонида Кучмы Украина получили и гуманитарии.

— Я занимаюсь научной деятельностью, пишу разные научные работы, статьи, тезисы, публикуюсь в профессиональных журналах, выступаю на конференциях, — рассказывает студентка Национального университета Черниговская политехника Екатерина Щербак.

Студенты Черниговской политехники стипендию президентского фонда Леонида Кучмы получают уже 12-й год подряд. Выбрать пятерку лучших – сложно, отмечает ректор. Поэтому во внимание принимают многие показатели.

В президентском фонде Леонида Кучмы считают — сейчас самое важное дать талантливой молодежи ощущение, что она нужна Украине.

— Важно, чтобы они с детства, с юного возраста знали, что они нужны своему государству, их талант, талант, жажда науки, знаний, движения вперед, развития и прогресса. Они нужны украинскому государству уже сейчас, — рассказывает пресс-секретарь Президентского фонда Леонида Кучмы Украина Дарка Олифер.

20 тыс. грн, которые получил каждый стипендиат, студенты планируют использовать по-разному — кто обновит компьютер или телефон, кто заплатит за образовательные курсы, а кто поможет родителям оплатить коммуналку.

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