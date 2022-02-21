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Готові змінювати світ: українські студенти здобули престижну стипендію

Оксана Михайлова Журналістка Факти ICTV, ведуча рубрики «Огляд соцмереж» та кореспондентка сайту

Студенти Національного університету Чернігівська політехніка готові створювати майбутнє. Зараз вони працюють над безпечними джерелами живлення для шкільних кабінетів, надлегкими дронами та навіть проєктами в IT-сфері. За свою роботу п’ятеро найуспішніших здобувачів освіти отримали іменні стипендії Президентського Фонду Леоніда Кучми Україна.

Наприклад, 20-річний Ігор Меліхов — автор безлічі проєктів, пов’язаних з інноваціями. Він бере участь у наукових форумах, організованих  провідними світовими компаніями Google чи NASA, а зараз вдосконалює програму – для школярів. Ігор – гордість університету. Хлопець цікавиться не тільки наукою та програмуванням. Він створив в університеті власний рок-гурт. 

Ще один стипендіат, яким пишаються у виші – Даніїл Савченко. Зараз він у Бельгії. Бере участь у проєкті в галузі кіберфізичних систем. На кафедрі працює також над створенням легкого дрона, який переноситиме невеличкі вантажі. 

Окрім студентів, які вивчають точні науки, стипендію президентського фонду Леоніда Кучми Україна отримали й гуманітарії.

– Я займаюсь науковою діяльністю, пишу різні роботи наукові, статті, тези, публікуюсь у фахових журналах, виступаю на конференціях, — розповідає студентка Національного університету Чернігівська політехніка Катерина Щербак.

Студенти  Чернігівської політехніки стипендію президентського фонду Леоніда Кучми отримують вже 12-й рік поспіль. Обрати п’ятірку найкращих – складно, зазначає ректор. Тож до  уваги беруть багато показників.

У президентському фонді Леоніда Кучми вважають – нині найважливіше дати талановитій молоді відчуття, що вона потрібна Україні. 

– Важливо аби вони змалечку, з юного віку знали, що вони потрібні своїй державі, їхній талан, хист, жага до науки, до знань, до руху вперед, розвитку та прогресу. Вони потрібні українській державі вже зараз, – розповідає прессекретар Президенстького фонду Леоніда Кучми “Україна” Дарка Оліфер.

20 тис. грн, які отримав кожен стипендіат, студенти планують використати по-різному – хтось оновить комп’ютер чи телефон, хтось заплатить за освітні курси, а хтось допоможе батькам сплатити комуналку.

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