Готові змінювати світ: українські студенти здобули престижну стипендію

Студенти Національного університету Чернігівська політехніка готові створювати майбутнє. Зараз вони працюють над безпечними джерелами живлення для шкільних кабінетів, надлегкими дронами та навіть проєктами в IT-сфері. За свою роботу п’ятеро найуспішніших здобувачів освіти отримали іменні стипендії Президентського Фонду Леоніда Кучми Україна.

Наприклад, 20-річний Ігор Меліхов — автор безлічі проєктів, пов’язаних з інноваціями. Він бере участь у наукових форумах, організованих провідними світовими компаніями Google чи NASA, а зараз вдосконалює програму – для школярів. Ігор – гордість університету. Хлопець цікавиться не тільки наукою та програмуванням. Він створив в університеті власний рок-гурт.

Ще один стипендіат, яким пишаються у виші – Даніїл Савченко. Зараз він у Бельгії. Бере участь у проєкті в галузі кіберфізичних систем. На кафедрі працює також над створенням легкого дрона, який переноситиме невеличкі вантажі.

Окрім студентів, які вивчають точні науки, стипендію президентського фонду Леоніда Кучми Україна отримали й гуманітарії.

– Я займаюсь науковою діяльністю, пишу різні роботи наукові, статті, тези, публікуюсь у фахових журналах, виступаю на конференціях, — розповідає студентка Національного університету Чернігівська політехніка Катерина Щербак.

Студенти Чернігівської політехніки стипендію президентського фонду Леоніда Кучми отримують вже 12-й рік поспіль. Обрати п’ятірку найкращих – складно, зазначає ректор. Тож до уваги беруть багато показників.

У президентському фонді Леоніда Кучми вважають – нині найважливіше дати талановитій молоді відчуття, що вона потрібна Україні.

– Важливо аби вони змалечку, з юного віку знали, що вони потрібні своїй державі, їхній талан, хист, жага до науки, до знань, до руху вперед, розвитку та прогресу. Вони потрібні українській державі вже зараз, – розповідає прессекретар Президенстького фонду Леоніда Кучми “Україна” Дарка Оліфер.

20 тис. грн, які отримав кожен стипендіат, студенти планують використати по-різному – хтось оновить комп’ютер чи телефон, хтось заплатить за освітні курси, а хтось допоможе батькам сплатити комуналку.

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