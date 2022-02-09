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Будущее Украины: одаренные студенты получили престижную стипендию

Татьяна Доцяк журналист Факты ICTV

Успешные студенты Национального аэрокосмического университета ХАИ получили именные стипендии Президентского фонда Леонида Кучмы. Одаренная молодежь сейчас работает над усовершенствованием спутников, ищут альтернативные источники энергии, а также пытаются замедлить глобальное потепление. 34 студентов уже наградили за их старания – каждому вручили по 20 тыс. грн.

Андрей – один из самых умных студентов курса, в зачетной книге только пятерки, а в ХАИ его называют космическим вундеркиндом. Четверокурсник работает над разработкой составляющих для спутников. В частности, для увеличения четкости сигнала.

Андрей верит – в космосе точно окажется и его разработка.

– Она касается разработки радиметрического комплекса, с помощью которого можно будет сканировать как Землю, так и разные космические объекты и получать изображения, – рассказывает студент ХАИ Андрей Герасимов.

На таких студентов, как Андрей, “охотятся” менеджеры самых престижных аэрокосмических компаний мира, чтобы удержать молодежь, им даже предлагают работу в университете. Андрей, например, получает в ХАИ стипендию и зарплату.

– Необходимо привлекать молодежь к науке и труду на кафедре, формировать новых преподавателей, новых специалистов. Это наше будущее для Украины, – делится своим мнением заведующий кафедрой Национального аэрокосмического университета им. М.Е. Жуковского ХАИ Семен Жила.

Недавно Андрей вместе с еще шестью студентами университета получил именную стипендию президентского Фонда Украина. С 2004-го Леонид Кучма активно поддерживает молодежь, отличившуюся в учебе и научных разработках. К примеру, сейчас Даниил учится на факультете радиокосмической техники и нетрадиционных источников энергии. Он работает над фотоэлектрическими преобразователями, которые помогут Украине добывать солнечную энергию в больших объемах.

Даниил уверен – Китай и США уже планируют развернуть на орбите космические электростанции для добычи энергии. Украина не должна отставать.

— Солнечная энергетика – это вообще очень масштабная, очень глобальная идея на сегодня. Поскольку это очень полезное дело для всего человечества и Земли в целом, эта идея вдохновляет меня, — рассказывает студент Национального аэрокосмического университета им. М.Е. Жуковского ХАИ Даниил Федченко.

Премию в 20 тысяч грн, которую получил каждый студент-победитель, юные ученые потратят по своему усмотрению — Андрей отложил на будущее. Даниил купил электрогитару, а остальным летом оплатит международный экзамен по английскому языку.

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