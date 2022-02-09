Будущее Украины: одаренные студенты получили престижную стипендию

Успешные студенты Национального аэрокосмического университета ХАИ получили именные стипендии Президентского фонда Леонида Кучмы. Одаренная молодежь сейчас работает над усовершенствованием спутников, ищут альтернативные источники энергии, а также пытаются замедлить глобальное потепление. 34 студентов уже наградили за их старания – каждому вручили по 20 тыс. грн.

Андрей – один из самых умных студентов курса, в зачетной книге только пятерки, а в ХАИ его называют космическим вундеркиндом. Четверокурсник работает над разработкой составляющих для спутников. В частности, для увеличения четкости сигнала.

Андрей верит – в космосе точно окажется и его разработка.

– Она касается разработки радиметрического комплекса, с помощью которого можно будет сканировать как Землю, так и разные космические объекты и получать изображения, – рассказывает студент ХАИ Андрей Герасимов.

На таких студентов, как Андрей, “охотятся” менеджеры самых престижных аэрокосмических компаний мира, чтобы удержать молодежь, им даже предлагают работу в университете. Андрей, например, получает в ХАИ стипендию и зарплату.

– Необходимо привлекать молодежь к науке и труду на кафедре, формировать новых преподавателей, новых специалистов. Это наше будущее для Украины, – делится своим мнением заведующий кафедрой Национального аэрокосмического университета им. М.Е. Жуковского ХАИ Семен Жила.

Недавно Андрей вместе с еще шестью студентами университета получил именную стипендию президентского Фонда Украина. С 2004-го Леонид Кучма активно поддерживает молодежь, отличившуюся в учебе и научных разработках. К примеру, сейчас Даниил учится на факультете радиокосмической техники и нетрадиционных источников энергии. Он работает над фотоэлектрическими преобразователями, которые помогут Украине добывать солнечную энергию в больших объемах.

Даниил уверен – Китай и США уже планируют развернуть на орбите космические электростанции для добычи энергии. Украина не должна отставать.

— Солнечная энергетика – это вообще очень масштабная, очень глобальная идея на сегодня. Поскольку это очень полезное дело для всего человечества и Земли в целом, эта идея вдохновляет меня, — рассказывает студент Национального аэрокосмического университета им. М.Е. Жуковского ХАИ Даниил Федченко.

Премию в 20 тысяч грн, которую получил каждый студент-победитель, юные ученые потратят по своему усмотрению — Андрей отложил на будущее. Даниил купил электрогитару, а остальным летом оплатит международный экзамен по английскому языку.

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