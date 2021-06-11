Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Украина / Общество

Град и вода по колено: последствия непогоды в Украине

В Украине снова объявили штормовое предупреждение. Грозы прогнозируют по всей территории.

В нескольких селах Ровенской области уже выпал град. Ливни с градом прошли и в некоторых районах Днепра.

Ледяные шарики немалого размера засыпали улицы города. В соцсетях распространяются десятки видео людей, попавших в эпицентр стихии.

Град выпал и в Балаклейском районе. В области мощные дожди затопили огороды – вода стояла по колено и испортила все овощи.

Всего в Украине из-за непогоды в шести областях почти полсотни сел и городков остались без света.

Больше обесточиваний в Житомирской облсти. Сейчас в пострадавших регионах работают ремонтные бригады.

Погода на выходные в Украине

Погода на выходные в Украине будет с грозовыми дождями.

Будет заливать территорию страны и в субботу, 12 июня, и в воскресенье, 13 июня.

Подробнее о том, какой будет погода на выходные в Украине, читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Pexels

Теги: , , , , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Осадков не ожидается только в Киеве и на Юге: погода в Украине на 12 июня
Осадков не ожидается только в Киеве и на Юге: погода в Украине на 12 июня
Зарезала во время ссоры: в Одессе женщина убила экс-мужа
Зарезала во время ссоры: в Одессе женщина убила экс-мужа
Пришел с пасеки и упал: на Ровенщине мужчина скончался после укусов пчел
Пришел с пасеки и упал: на Ровенщине мужчина скончался после укусов пчел
Завернула труп в ковер: в Кременчуге женщина расправилась над соседом
Завернула труп в ковер: в Кременчуге женщина расправилась над соседом
В Днепре врачи спасли от Covid-19 больного с одним легким
В Днепре врачи спасли от Covid-19 больного с одним легким
Дожди с грозами и до +26 градусов: погода в Украине на 11 июня
Дожди с грозами и до +26 градусов: погода в Украине на 11 июня
На Ровенщине отчим снимал на видео, как насилует 10-летнюю девочку, ему дали пожизненное
На Ровенщине отчим снимал на видео, как насилует 10-летнюю девочку, ему дали пожизненное
Начни с себя: как маленькими шагами способствовать великим реформам
Начни с себя: как маленькими шагами способствовать великим реформам
Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка