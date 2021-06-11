Град и вода по колено: последствия непогоды в Украине

В Украине снова объявили штормовое предупреждение. Грозы прогнозируют по всей территории.

В нескольких селах Ровенской области уже выпал град. Ливни с градом прошли и в некоторых районах Днепра.

Ледяные шарики немалого размера засыпали улицы города. В соцсетях распространяются десятки видео людей, попавших в эпицентр стихии.

Град выпал и в Балаклейском районе. В области мощные дожди затопили огороды – вода стояла по колено и испортила все овощи.

Всего в Украине из-за непогоды в шести областях почти полсотни сел и городков остались без света.

Больше обесточиваний в Житомирской облсти. Сейчас в пострадавших регионах работают ремонтные бригады.

Погода на выходные в Украине

Погода на выходные в Украине будет с грозовыми дождями.

Будет заливать территорию страны и в субботу, 12 июня, и в воскресенье, 13 июня.

Подробнее о том, какой будет погода на выходные в Украине, читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Pexels

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