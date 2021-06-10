Погода на выходные в Украине (12 июня — 13 июня 2021)

Погода на выходные в Украине ожидается с дождями и грозами.

В субботу, 12 июня, на всей территории Украины синоптики прогнозируют дожди с грозами.

Температура воздуха днем ​​будет колебаться от +22°С до +27°С. Ночью столбики термометров покажут от +10°С до +16°С.

Теплее всего будет на Закарпатье, в Луганской и в южных областях. Там температура будет колебаться от +25°С до +27°С.

В воскресенье, 13 июня, дожди продолжат заливать территорию Украины. В западных регионах станет несколько прохладнее от + 20°С до +24°С.

На остальной территории страны будет теплее, но грозы и дожди не прекратятся.

Когда в Украине погода станет жаркой?

Синоптик Укргидрометцентра Александра Хала рассказала, что до середины июня температурные показатели на территории Украины будут сдержанными, а погода будет не жаркой даже на юге Украины.

Подробнее о прогнозе погоды на лето в Украине читайте в материале Фактов ICTV.