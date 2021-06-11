Град і вода по коліно: наслідки негоди в Україні

В Україні знову оголосили штормове попередження. Грози прогнозують по всій території.

У кількох селах Рівненщини вже випав град. Зливи з градом пройшли і в деяких районах Дніпра.

Льодяні кульки чималого розміру засипали вулиці міста. У соцмережах ширяться десятки відео людей, які потрапили в епіцентр стихії.

Град випав і в Балаклійському районі. В області потужні дощі затопили городи – вода стояла по коліно й зіпсувала всю городину.

Загалом в Україні через негоду в шести областях майже півсотні сіл і містечок залишилися без світла.

Найбільше знеструмлень на Житомирщині. Нині в постраждалих регіонах працюють ремонтні бригади.

Погода на вихідні в Україні

Погода на вихідні в Україні передбачається з грозовими дощами.

Заливатиме територію країни і в суботу, 12 червня, і в неділю, 13 червня.

Детальніше про те, якою буде погода на вихідні в Україні, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Pexels

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.