Град і вода по коліно: наслідки негоди в Україні
В Україні знову оголосили штормове попередження. Грози прогнозують по всій території.
У кількох селах Рівненщини вже випав град. Зливи з градом пройшли і в деяких районах Дніпра.
Льодяні кульки чималого розміру засипали вулиці міста. У соцмережах ширяться десятки відео людей, які потрапили в епіцентр стихії.
Град випав і в Балаклійському районі. В області потужні дощі затопили городи – вода стояла по коліно й зіпсувала всю городину.
Загалом в Україні через негоду в шести областях майже півсотні сіл і містечок залишилися без світла.
Найбільше знеструмлень на Житомирщині. Нині в постраждалих регіонах працюють ремонтні бригади.
Погода на вихідні в Україні
Погода на вихідні в Україні передбачається з грозовими дощами.
Заливатиме територію країни і в суботу, 12 червня, і в неділю, 13 червня.
Детальніше про те, якою буде погода на вихідні в Україні, читайте в матеріалі Фактів ICTV.
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