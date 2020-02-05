Херсонские арбузы и вина Бессарабии: какие украинские продукты могут стать брендом
Французское шампанское и коньяк, греческая фета и итальянский пармерзан – это все названия брендов с защищенной географической привязкой.
С прошлого года нельзя называть шампанским напиток, изготовленный в Бахмуте, а сыром Бри – на заводе под Киевом.
Таких продуктов в общеевропейском реестре почти 3,5 тыс. И среди них появилась первая украинская гордость – гуцульская овечья брынза. Хотя зарегистрировать географически защищенный продукт – дело не простое и длительное. Подробности – в сюжете Владимира Михайлова.
К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как изготавливают брендовые специи на Закарпатье.
2020-02-05
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