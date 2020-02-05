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Факты / Видео / Украина

Херсонские арбузы и вина Бессарабии: какие украинские продукты могут стать брендом

Французское шампанское и коньяк, греческая фета и итальянский пармерзан – это все названия брендов с защищенной географической привязкой.

С прошлого года нельзя называть шампанским напиток, изготовленный в Бахмуте, а сыром Бри – на заводе под Киевом.

Таких продуктов в общеевропейском реестре почти 3,5 тыс. И среди них появилась первая украинская гордость – гуцульская овечья брынза. Хотя зарегистрировать географически защищенный продукт – дело не простое и длительное. Подробности – в сюжете Владимира Михайлова.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как изготавливают брендовые специи на Закарпатье.

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