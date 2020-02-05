Херсонські кавуни і вина Бесарабії: які українські продукти можуть стати брендом
Французьке шампанське та коньяк, грецька фета та італійський пармерзан – це все назви брендів із захищеною географічною прив’язкою.
З минулого року не можна називати шампанським напій, виготовлений у Бахмуті, а сиром Брі – на заводі під Києвом.
Таких продуктів у загальноєвропейському реєстрі майже 3,5 тис. І серед них з’явилась перша українська гордість – гуцульська овеча бринза. Хоча зареєструвати географічно захищений продукт – справа не проста і тривала. Подробиці – у сюжеті Володимира Михайлова.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, як виготовляють брендові спеції на Закарпатті.
2020-02-05
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