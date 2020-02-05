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Факти / Відео / Україна

Херсонські кавуни і вина Бесарабії: які українські продукти можуть стати брендом

Французьке шампанське та коньяк, грецька фета та італійський пармерзан – це все назви брендів із захищеною географічною прив’язкою.

З минулого року не можна називати шампанським напій, виготовлений у Бахмуті, а сиром Брі – на заводі під Києвом.

Таких продуктів у загальноєвропейському реєстрі майже 3,5 тис. І серед них з’явилась перша українська гордість – гуцульська овеча бринза. Хоча зареєструвати географічно захищений продукт – справа не проста і тривала. Подробиці – у сюжеті Володимира Михайлова.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як виготовляють брендові спеції на Закарпатті.

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