Ходили по домам, как по супермаркетам: как оккупанты мародерили на Черниговщине

Черниговщина приходит в себя после нашествия российских оккупантов. Люди в шоке от действий захватчиков, которые планировали пройти Чернигов и дальше наступать на Киев.

И хотя им это не удалось, они оставили после себя разбитые населенные пункты. Оккупанты мародерили, отбирали мобильные телефоны и даже нижнее белье.

По трассе Прилуки Киев российские захватчики наступали на столицу. Кассирша Татьяна услышала, как открыли огонь по селу Новая Басань. Она тогда как раз работала. Оккупанты расстреляли все магазины, а затем ограбили. И установили режим террора.

После этого русские они занялись мародерством. Людей загнали в погреба, а сами – ходили по домам с тележкой, словно по супермаркету.

Местные жители вспоминают, как захватчики резали свиней, кур, забирали картошку. Они отбирали у людей телефоны, а также не пренебрегали забирать из домов нижнее и постельное белье.

Когда украинские военные выгоняли оккупантов, те разозлились и начали стрелять по жилым домам, целясь в людей.

Воспитательница интерната напоминает, как захватчики сбили танком забор, ворвались в здание и выгнали отсюда всех детей. Сами же они жили в образовательном учреждении.

Российские захватчики цинично прикрывались мирным населением и размещали бронетехнику прямо во дворах, но оккупантам это все равно не помогло.

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