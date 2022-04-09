В церкви на Черниговщине, где российские захватчики устроили штаб, спасатели обнаружили тела погибших людей.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

— Наши пиротехники, после пребывания здесь россиян, очищают территорию и изымают взрывоопасные предметы. Здесь находится памятник архитектуры Вознесенская церковь, в которой оккупанты сделали штаб, — отметили в службе.

Кроме боеприпасов, изуродованных куполов с крестами, мусора, что оставили российские военные, спасатели находят и тела людей.

— Говорят, что это местные жители, которых расстреляли оккупанты. Разве можно такое простить? — добавили в ГСЧС.

Ранее мэр города Чернигова Владислав Атрошенко сообщал, что из-за полномасштабной войны России против Украины в Чернигове погибли около 700 человек. По его словам, в городе осталось примерно от 80 до 95 тыс. жителей.