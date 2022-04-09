Ходили по будинках, ніби по супермаркетах: як окупанти мародерили на Чернігівщині

Чернігівщина оговтується від навали російських окупантів. Люди шоковані діями загарбників, які планували пройти Чернігів і далі наступати на Київ.

І хоч їм це не вдалося, вони залишили по собі розтрощені населені пункти. Окупанти мародерили, відбирали мобільні телефони і навіть спідню білизну.

Трасою Прилуки Київ російські загарбники наступали на столицю. Касирка Тетяна почула, як відкрили вогонь по селу Нова Басань. Вона тоді саме працювала. Окупанти розстріляли всі крамниці, а потім пограбували. Та встановили режим терору.

Після цього вони зайнялися мародерством. Людей загнали в погреби, а самі – ходили по хатах з возиком, ніби по супермаркету.

Місцеві жителі пригадують, як загарбники різали свиней, курей, забирали картоплю. Вони відбирали у людей телефони, а також не гребували забирати з будинків спідню і постільну білизну.

Коли укрїнські військові виганяли окупантів, ті розлютилися і почали стріляти по житлових будинках, цілячись у людей.

Вихователька інтернату пригадує, як загарбники збили танком паркан, увірвалися в будівлю і вигнали звідси всіх дітей. Натомість самі вони жили в освітньому закладі.

Російські загарбники цинічно прикривалися мирним населенням і розміщували бронетехніку просто на подвір’ях, але окупантам це все одно не допомогло.

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