Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 45 день війни
Вбили Вбили
176 дітей
Поранили Поранили
>324 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 480 дорослих
Факти / Відео / Україна

Ходили по будинках, ніби по супермаркетах: як окупанти мародерили на Чернігівщині

Андрій Гетьман

Чернігівщина оговтується від навали російських окупантів. Люди шоковані діями загарбників, які планували пройти Чернігів і далі наступати на Київ.

І хоч їм це не вдалося, вони залишили по собі розтрощені населені пункти. Окупанти мародерили, відбирали мобільні телефони і навіть спідню білизну.

Трасою Прилуки Київ російські загарбники наступали на столицю. Касирка Тетяна почула, як відкрили вогонь по селу Нова Басань. Вона тоді саме працювала. Окупанти розстріляли всі крамниці, а потім пограбували. Та встановили режим терору.

Після цього вони зайнялися мародерством. Людей загнали в погреби, а самі – ходили по хатах з возиком, ніби по супермаркету.

Читайте
У церкві на Чернігівщині, де був штаб росіян, знайшли понівечені тіла людей – ДСНС

Місцеві жителі пригадують, як загарбники різали свиней, курей, забирали картоплю. Вони відбирали у людей телефони, а також не гребували забирати з будинків спідню і постільну білизну.

Коли укрїнські військові виганяли окупантів, ті розлютилися і почали стріляти по житлових будинках, цілячись у людей.

Вихователька інтернату пригадує, як загарбники збили танком паркан, увірвалися в будівлю і вигнали звідси всіх дітей. Натомість самі вони жили в освітньому закладі.

Російські загарбники цинічно прикривалися мирним населенням і розміщували бронетехніку просто на подвірях, але окупантам це все одно не допомогло.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

МВС назвало міста, які можуть стати наступними напрямками атак окупантів РФ
МВС назвало міста, які можуть стати наступними напрямками атак окупантів РФ
В Україні створили онлайн-архів воєнних злочинів Росії
В Україні створили онлайн-архів воєнних злочинів Росії
Ракетний удар по Миргороду та вибух у Чорноморську: що відбувається на 45-ту добу війни в Україні (онлайн)
Ракетний удар по Миргороду та вибух у Чорноморську: що відбувається на 45-ту добу війни в Україні (онлайн)
€37 млрд за енергоносії РФ: Подоляк дорікнув Європі за співфінансування війни
€37 млрд за енергоносії РФ: Подоляк дорікнув Європі за співфінансування війни
Є загиблі й поранені: на Луганщині ворог обстріляв житлові квартали кількох міст
Є загиблі й поранені: на Луганщині ворог обстріляв житлові квартали кількох міст
Розповіді жителів Димера: окупанти не давали спати по ночах і стріляли по будинках з танку
Розповіді жителів Димера: окупанти не давали спати по ночах і стріляли по будинках з танку
Кривий Ріг – приклад того, як формувати оборону міста – Тимошенко
Кривий Ріг – приклад того, як формувати оборону міста – Тимошенко
У церкві на Чернігівщині, де був штаб росіян, знайшли понівечені тіла людей – ДСНС
У церкві на Чернігівщині, де був штаб росіян, знайшли понівечені тіла людей – ДСНС
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка