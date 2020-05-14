Холодильники и ноутбуки больницам: программа помощи от Эльдорадо и Красного Креста

Украинские и мировые компании демонстрируют положительные примеры, как действовать в условиях пандемии. Вот и на днях около 100 комплектов бытовой и орг.техники доставлены в больницы Украины благодаря программе, реализуемой в сотрудничестве с компанией Эльдорадо и национальным представительством Международного комитета Красного Креста.

В список вошли сто региональных больниц, ведь именно они крайне нуждаются в такой помощи.

Участники программы убеждены, что такая помощь пригодится медикам.

Факты ICTV ранее писали о том, как одесский бизнес помогает медикам.

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