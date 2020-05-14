Холодильники і ноутбуки лікарням: програма допомоги від Ельдорадо та Червоного Хреста

Українські та світові компанії демонструють позитивні приклади, як діяти в умовах пандемії. От і цими днями близько 100 комплектів побутової та орг.техніки доставлено в лікарні України завдяки програмі, що реалізується у співпраці з компанією Ельдорадо та національним представництвом Міжнародного комітету Червоного Хреста.

До списку увійшли сто регіональних лікарень, адже саме вони вкрай потребують такої допомоги.

Учасники програми переконані, що така допомога стане у нагоді медикам.

Факти ICTV раніше писали про те, як одеський бізнес допомагає медикам.

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