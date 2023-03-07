Хотел уничтожить Украину, а получит уничтожение России — парадоксальные планы Путина

Война работает против самой России. И этоту есть очень много примеров.

Россия уже давно придумала ложь об укронацистах, защите русскоязычного населения и проведении денацификации. Но, начав большую войну, получила еще большую украинизацию. Чем чаще Россия бомбит Харьков и Запорожье, тем громче там звучит украинский язык. На украинский перешла треть киевлян. 60% наших граждан говорят по-украински дома. Путин хотел защитить русский, а получилось наоборот.

— Путин получил обратный эффект – его не то что не встречали с цветами, а в Украине украинский занял еще более мощные позиции. Сегодня в городах украинизируются улицы. Вообще проводится украинизация на всех уровнях, в школах, где еще был факультатив русского языка, родители и учителя отказываются от него, – говорит учитель и исследователь украинского языка Александр Авраменко.

Книги массово переводят на украинский. Украинизацию литературы, музыки, всей культуры не остановить.

Демилитаризация тоже провалилась. Россия хотела обезоружить нас, а в Украину едут немецкие Леопарды, французские Цезари, американские Хаймарсы.

Путин создавал вот этот нарратив, что американское оружие, натовское оружие воюет против России, это, конечно, была ложь, но сейчас это будет правдой и уже становится правдой, – говорит философ, доктор политических студий Владимир Ермоленко.

Владимир Путин считал, что дальнейшее расширение НАТО недопустимо для России. Однако блок уже на границах – нейтральная Швеция и соседняя Финляндия вот-вот станут полноправными членами.

Убийственной правдой для Путина может стать и вступление Украины в НАТО. О членстве или его перспективах могут объявить уже на ближайшем Вильнюсском саммите:

— В этом году мы будем ожидать приглашения Украины в НАТО. Вильнюс вообще для Украины – историческое место, потому что там мы потеряли свои европерспективы, но хотим найти свои евроатлантические перспективы, – подчеркивает председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

Еще одна пощечина и стратегический просчет Москвы – энергетический. Европа наконец-то соскочила с нефтегазовой иглы, даже лояльная Германия отказалась от российского угля, газа и нефти. Россия уже скоро может лишиться половины своих годовых доходов от экспорта нефти и газа. А в перспективе – безвозвратное замещение российской энергетики.

Атакуя украинские нефтебазы, Россия мечтала остановить украинскую армию и экономику, а теперь горючее в Украину везут со всей Европы и даже Америки.

— Нам всегда говорили россияне, Лукашенко писал: “Мы вас поставим на колени. Стоит вам перекрыть горючее, и вы упадете”. Нет. У нас не то что дефицит, у нас профицит всех марок больше, чем в довоенные времена, — говорит директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

Путин хотел загнать Украину в темноту и получил мощный гул генераторов и тотальный переход на энергоэффективность — на крышах украинцев засияли солнечные панели, заработали тепловые насосы. Обновленная энергосистема будет современной.

— Идет работа над тем, чтобы сделать наши энергетические объекты менее уязвимыми, одновременно идет подготовка альтернативных источников генерации, защиты высоковольтных сетей, – рассказывает директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Россия хотела физически уничтожить и выгнать из Украины миллионы людей. Но психологически привязала еще сильнее. Несмотря на обстрелы, домой каждый день возвращаются украинцы. Когда-то ярые путешественники боятся покинуть страну даже на несколько дней.

— До этой войны мы считали, что поездка за границу — это какая-то привилегия. Сейчас мы видим, что привилегия – это оставаться в стране. Потому что ты понимаешь, что мир тот прекрасный, но нереальный. Реальный мир здесь, в Украине, магнит истории, все важное происходит здесь без сомнения, мы просто вдруг это почувствовали.

Война России против Украины показала много парадоксов, которые только подтверждают – Путин переиграл сам себя. Начав кровавую и преступную войну, он получил эффект бумеранга.

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