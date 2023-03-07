Хотів знищити Україну, а отримає знищення Росії – парадоксальні плани Путіна

Війна працює проти самої Росії. І прикладів цього є дуже багато.

Росія вже давно вигадала брехню про укронацистів, захист російськомовного населення і проведення денацифікації. Та розпочавши велику війну, отримала ще більшу українізацію. Що частіше Росія бомбить Харків і Запоріжжя, то гучніше там звучить українська. На українську перейшла третина киян. 60% наших громадян розмовляють українською вдома. Путін хотів захистити російську, а вийшло навпаки:

– Путін отримав зворотний ефект – його не те що не зустрічали з квітами, а в Україні українська зайняла ще потужніші позиції. Сьогодні ви бачите, у містах українізуються вулиці. Взагалі проводиться українізація на всіх рівнях, в школах, де ще був факультатив російської мови, батьки ти вчителі відмовляються від неї, – каже учитель і дослідник української мови Олександр Авраменко.

Книги масово перекладають на українську. Українізацію літератури, музики, всієї культури не спинити.

Демілітаризація теж провалилася. Росія хотіла обеззброїти нас, а в Україну їдуть німецькі Леопарди, французькі Цезарі, американські Хаймарси.

Путін створював ось цей наратив, що американська зброя, натовська зброя воює проти Росії, це, звичайно, була брехня, але зараз це буде правдою і вже стає правдою, – каже філософ, доктор політичних студій Володимир Єрмоленко.

Володимир Путін вважав, що подальше розширення НАТО неприпустиме для Росії. Однак блок вже на кордонах – нейтральна Швеція і сусідня Фінляндія от-от стануть повноправними членами.

Убивчою правдою для Путіна може стати й вступ України в НАТО. Про членство чи перспективи можуть оголосити вже на найближчому Вільнюському саміті:

– Цього року влітку ми будемо очікувати запрошення України до НАТО. Вільнюс узагалі для України – історичне місце, тому що там ми втратили свої європерспективи, але хочемо знайти свої євроатлантичні перспективи, – наголосив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

Ще один ляпас і стратегічний прорахунок Москви – енергетичний. Європа нарешті зіскочила з нафтогазової голки, навіть лояльна Німеччина відмовилася від російського вугілля, газу й нафти. Росія вже скоро може втратити половину своїх річних доходів від експорту нафти і газу. А в перспективі – безповоротне заміщення російської енергетики.

Атакуючи українські нафтобази, Росія мріяла зупинити українську армію та економіку, натомість пальне в Україну везуть з усієї Європи і навіть Америки:

– Нам завжди казали росіяни, Лукашенко писав: “Ми вас поставимо на коліна. Варто вам перекрити пальне і ви впадете”. Ні. В нас не те що дефіцит, в нас профіцит усіх марок більший, ніж у довоєнні часи, – наголошує директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

Путін хотів загнати Україну в темряву, та отримав потужний гул генераторів і тотальний перехід на енергоефективність – на дахах українців засяяли сонячні панелі, запрацювали теплові насоси. Відновлена енергосистема буде сучасною.

– Іде робота над тим, щоб зробити наші енергетичні об’єкти менш вразливими, одночасно іде підготовка альтернативних джерел генерації, захисту високовольтних мереж, – каже директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Росія хотіла фізично знищити і вигнати з України мільйони людей. Але психологічно прив’язала ще сильніше. Попри обстріли, додому щодня повертаються українці. Колись затяті мандрівники бояться залишити країну навіть на кілька днів:

– До цієї війни ми вважали, що поїздка за кордон – це якийсь привілей, зараз ми бачимо, що привілей – це залишатися в країні, бо ти розумієш, що світ той прекрасний, але нереальний, а реальний світ тут, в Україні, магніт історії, все важливе відбувається тут без сумніву, ми просто раптом це відчули.

Війна Росії проти України показала багато парадоксів, які лише підтверджують – Путін переграв сам себе. Розпочавши криваву і злочинну війну, він отримав ефект бумеранга.

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