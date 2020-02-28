Хто в Україні бореться з піратськими сайтами фільмів

Кіберполіція разом зі слідчими Нацполіції викрили сайт, що нелегально розповсюджував контент, грубо порушуючи авторські права і завдаючи збитків власникам продукту. Це реакція на заяву медіагрупи StarLightMedia, що об’єднує ICTV, СТБ, Новий канал, М1, М2 і ОЦЕ.

Загалом на просторах українського інтернету діє до тисячі піратських сайтів. Більшість з них працюють з-за кордону, заробляючи нелегальні гроші. Популярність серед користувачів приваблює до цих ресурсів рекламодавців. Тому в рамках слідства обшукали кілька рекламних агенцій.

Саме серіал Правило бою та інший контент телеканалів StarLightMedia став причиною одного зі звернень до правоохоронців. Адміністратори сайту проігнорували прохання видалити контент, тож представники правовласника звернулись до кіберполіції. Правоохоронці навідалися до піратів. І вдалося вийти на слід тих, хто розміщував на піратському сайті рекламу, фактично спонсоруючи існування цього чорного ресурсу.

Факти ICTV раніше писали про те, що кіберполіція закрила чотири онлайн-кінотеатри в Україні.

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