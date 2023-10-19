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Анна Боль, Журналистка Факти ICTV

Кто ударил по больнице в секторе Газа и что будет дальше

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден посетил Израиль и провел переговоры с премьером Биньямином Нетаньяху. Среди прочего, говорили об ударе в больнице в секторе Газа. В частности, опровергли утверждение представителей террористической группировки ХАМАС о том, что ракета, попавшая в учреждение и убившая сотни человек, якобы была запущена со стороны Израиля.

Убедительных доказательств экстремисты предоставить не могут, в то время как появляется все больше свидетельств, что это может быть сознательная информационная атака хамасовцев. Возле больницы нет воронки от взрыва, а также пока официально не идентифицировано видео, на котором ракета, запущенная с территории Газы в сторону Израиля, самовольно разворачивается в воздухе назад.

Джо Байден заверил, что Вашингтон поддержит Тель-Авив в борьбе с террористами ХАМАС.

— Американцы грустят вместе с вами, американцы взволнованы. Но факт остается фактом: Израиль ответит за атаки против себя и должен защищать свою страну. А мы поможем, чтобы у вас было все необходимое для этого, – отметил президент США Джо Байден.

Израильский премьер при разговоре с Байденом сравнил атаки против Израиля с терактами 11 сентября в Соединенных Штатах. Жертвами ХАМАС стали более полутора тысяч израильтян, а в стране 10 млн населения.

— Так как цивилизованный мир объединился против нацистов и против террористов Исламского государства, так же необходимо объединиться против ХАМАСа. Я могу заверить, что мы их победим и ликвидируем эту угрозу. Цивилизация победит ради нашего и вашего блага, ради мира и безопасности в регионе и всем мире, – сказал премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.

Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас назвал атаку на больницу ужасающей трагедией и отменил запланированную встречу с американским лидером. Глава Палестины заявил, что многие международные решения были приняты, чтобы защитить палестинцев, однако именно Вашингтон мешает их воплотить в жизнь.

— Эта агрессия против нашего народа должна прекратиться, и этим преступлениям необходимо положить конец. Мы не позволим произойти новой катастрофе в XXI веке, не примем выселение нашего народа снова. Мы должны остаться на своей земле, мы ее не оставим, не оставим! – отметил президент Палестинской автономии Махмуд Аббас.

ООН атаку на больницу осудила. Генсек Антониу Гутерриш призвал к немедленному гуманитарному прекращению огня.

— ХАМАСу — немедленно освободить всех заложников. Израилю – предоставить разрешение провозить гуманитарную помощь в Газу. Мы видим страшные человеческие страдания. Слишком много жизней и судьба всего региона сейчас в опасности, – отметил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

По данным американских дипломатов, палестинская группировка ХАМАС выразила готовность освободить содержащихся в плену женщин и детей. Переговоры с участием американских и израильских представителей продолжаются.

Израиль, Биньямин Нетаньяху, Война в Израиле, Джо Байден, Палестина, Сектор Газа, США
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