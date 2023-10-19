Хто вдарив по лікарні в секторі Гази і що буде далі

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден відвідав Ізраїль і провів переговори з прем’єром Біньяміном Нетаньягу. З-поміж іншого, говорили про удар по лікарні у секторі Гази. Зокрема, спростували твердження представників терористичного угруповання ХАМАС про те, що ракета, яка влучила в установу та вбила сотні людей, начебто була запущена з боку Ізраїлю.

Переконливих доказів екстремісти надати не можуть, тим часом з’являється дедалі більше свідчень, що це може бути свідома інформаційна атака хамасівців. Біля лікарні нема вирви від вибуху, а також є поки офіційно не ідентифіковане відео, на якому ракета, запущена з території Гази в бік Ізраїлю, самовільно розвертається в повітрі назад.

Джо Байден запевнив, що Вашингтон підтримає Тель-Авів у боротьбі з терористами ХАМАСу.

– Американці сумують разом з вами, американці схвильовані. Та факт залишається фактом: Ізраїль відповість за атаки проти себе і має захищати свою країну. А ми допоможемо, щоб у вас було усе необхідне для цього, – зазначив президент США Джо Байден.

Ізраїльський прем’єр під час розмови з Байденом порівняв атаки проти Ізраїлю з терактами 11 вересня у Сполучених Штатах. Жертвами ХАМАСу стали понад півтори тисячі ізраїльтян, а в країні 10 млн населення.

– Так як цивілізований світ об’єднався проти нацистів і проти терористів Ісламської держави, так само необхідно об’єднатися проти ХАМАСу. Я можу запевнити, що ми переможемо їх і ліквідуємо цю загрозу. Цивілізація переможе заради нашого і вашого блага, заради миру і безпеки у регіоні та всьому світі, – сказав прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу.

Глава Палестинської автономії Махмуд Аббас назвав атаку на лікарню жахливою трагедією і скасував заплановану зустріч з американським лідером. Глава Палестини заявив, що ухвалили чимало міжнародних рішень, щоб захистити палестинців, однак саме Вашингтон заважає їх втілити у життя.

– Ця агресія проти нашого народу має припинитися, і цим злочинам необхідно покласти край. Ми не дозволимо статися новій катастрофі у ХХІ столітті, не приймемо виселення нашого народу знову. Ми маємо залишитися на своїй землі, ми її не залишимо, не залишимо! – зазначив президент Палестинської автономії Махмуд Аббас.

ООН атаку на лікарню засудила. Генсек Антоніу Гутерреш закликав до негайного гуманітарного припинення вогню.

– До ХАМАСу – негайно звільнити усіх заручників. До Ізраїлю – надати дозвіл провозити гуманітарну допомогу до Гази. Ми бачимо страшні людські страждання. Занадто багато життів та доля усього регіону нині в небезпеці, – зауважив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

За даними американських дипломатів, палестинське угруповання ХАМАС висловило готовність звільнити жінок і дітей, яких утримує в полоні. Переговори за участі американських та ізраїльських представників тривають.

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