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Игрушка, которая захватила мир: что такое поп-ит и почему он так популярен

На пике популярности новая игрушка-антистресс — поп-ит. Сейчас такую ​​игрушку имеет едва ли не каждый второй ребенок, поп-т стал известным благодаря Tik-tok. Сейчас в сети видео с хэштегом #popit имеют более 3 млрд просмотров.

По сути это силиконовая форма с полусферическими пузырями. При нажатии на них пальцами, можно слышать приятный щелчок. Принцип действия, как в пузырьковой пленке, но пленка одноразовая, а поп-ит можно перевернуть и начать заново, стоимость такой игрушки — от 100 до 200 грн.

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Поп-ит даже используют в стоматологии, так как поход к врачу — стресс для ребенка.

Также поп-ит — очередной способ занять гиперактивные руки. Многим это действительно помогает сконцентрироваться или наоборот отвлечься. Для других — способ справиться с тревогой, но, как предупреждают психологи, считать такие игрушки спасением не стоит.

Достаточно популярной детской игрушкой является магнитный конструктор головоломка, но в отличие от поп-т, он может быть опасным для малышей, которые тянут все в рот.

Почему такую игрушку стоит держать подальше от детей, читайте в материале Фактов ICTV.

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