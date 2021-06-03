Іграшка, що захопила світ: що таке поп-іт і чому він такий популярний

На піку популярності нова іграшка-антистрес – поп-іт. Нині таку іграшку має чи не кожна друга дитина, поп-іт став відомим завдяки Tik-tok. Нині у мережі відео із хештегом #popit мають понад 3 млрд переглядів.

По суті це силіконова форма з напівсферичними бульбашками. При натисканні на них пальцями, чути приємне клацання. Принцип дії, як у бульбашкової плівки, але плівка одноразова, а поп-іт можна перевернути і почати заново, вартість такої забавки – від 100 до 200 грн.

Поп-іт навіть використовують у стоматології, адже похід до лікаря – стрес для дитини.

Поп- іт – черговий спосіб зайняти гіперактивні руки. Багатьом це й справді допомагає сконцентруватися або навпаки відволіктися. Для інших – спосіб впоратися з тривогою, але, як попереджають психологи, вважати такі іграшки порятунком не варто.

Досить популярною дитячою забавкою є магнітний конструктор головоломка, але на відміну від поп-іт, він може бути небезпечним для малюків, які тягнуть усе до рота.

Чому таку забавку варто тримати подалі від дітей, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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