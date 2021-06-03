Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Lifestyle

Іграшка, що захопила світ: що таке поп-іт і чому він такий популярний

На піку популярності нова іграшка-антистрес – поп-іт. Нині таку іграшку має чи не кожна друга дитина, поп-іт став відомим завдяки Tik-tok. Нині у мережі відео із хештегом #popit мають понад 3 млрд переглядів. 

По суті це силіконова форма з напівсферичними бульбашками. При натисканні на них пальцями, чути приємне клацання. Принцип дії, як у бульбашкової плівки, але плівка одноразова, а поп-іт можна перевернути і почати заново, вартість такої забавки – від 100 до 200 грн.

Читайте
Не тільки іграшка! Блогер записав пісню за допомогою спінера

Поп-іт навіть використовують у стоматології, адже похід до лікаря – стрес для дитини.

Поп- іт – черговий спосіб зайняти гіперактивні руки. Багатьом це й справді допомагає сконцентруватися або навпаки відволіктися. Для інших – спосіб впоратися з тривогою, але, як попереджають психологи, вважати такі іграшки порятунком не варто.

Досить популярною дитячою забавкою є магнітний конструктор головоломка, але на відміну від поп-іт, він може бути небезпечним для малюків, які тягнуть усе до рота.

Чому таку забавку варто тримати подалі від дітей, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Lego вперше випустить ЛГБТ-конструктор із різнокольоровими фігурками
Lego вперше випустить ЛГБТ-конструктор із різнокольоровими фігурками
Може призвести до удушення: в Україні виявили небезпечну іграшку для дітей
Може призвести до удушення: в Україні виявили небезпечну іграшку для дітей
Найкращі дитячі іграшки 2020 року, що минає
Найкращі дитячі іграшки 2020 року, що минає
23 т іграшок, що застрягли в порту Чорноморська, передадуть у дитбудинки
23 т іграшок, що застрягли в порту Чорноморська, передадуть у дитбудинки
Прикраси на Новий рік 2020 своїми руками: найкращі ідеї
Прикраси на Новий рік 2020 своїми руками: найкращі ідеї
Вболівальники Херші оновили світовий рекорд, закидавши лід 45 тис. іграшок
Вболівальники Херші оновили світовий рекорд, закидавши лід 45 тис. іграшок
Від алергії до інвалідності: чим небезпечні неякісні дитячі іграшки
Від алергії до інвалідності: чим небезпечні неякісні дитячі іграшки
Іграшки, техніка та будматеріали: в Україні запустили базу небезпечних товарів
Іграшки, техніка та будматеріали: в Україні запустили базу небезпечних товарів
Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка