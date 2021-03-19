Спеціалісти Держпродспоживслужби виявили небезпечний конструктор у кіоску в одному з ТЦ Києва. Відомство вирішило вилучити продукцію з обігу і нині встановлює ланцюг постачання NEO CUBE 216 Balls на територію України.
Експерти радять батькам звернути на іграшку особливу увагу і не купувати її своїм дітям, оскільки є ризик випадкового ковтання магнітних кульок, що загрожує перекриттям дихальних шляхів та удушенням, утворенням язв у кишечнику та внутрішніми кровотечами.
На самій упаковці конструктора-головоломки вони також знайшли кілька порушень:
- не нанесено знак відповідності технічним регламентам;
- немає найменування чи торговельної марки, а також поштової адреси виробника;
- відсутня інструкція до іграшки та інформацією щодо її безпечності згідно з вимогами закону про порядок застосування мов;
- немає також інформації щодо мінімального або максимального віку дитини;
- деталі іграшки (кульки діаметром 5 мм) становлять ризик удушення або асфіксії з урахуванням передбачуваної поведінки дітей.
У липні 2019 року Міністерство економічного розвитку і торгівлі запустило всеукраїнську базу небезпечної нехарчової продукції.
З її допомогою споживач може перевірити безпеку товару, що його цікавить. У списку є і дитячі іграшки.
Джерело: Держпродспоживслужба Києва