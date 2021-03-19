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Факти / Україна / Суспільство
Валентина Летяк |

Може призвести до удушення: в Україні виявили небезпечну іграшку для дітей

Спеціалісти Держпродспоживслужби виявили небезпечний конструктор у кіоску в одному з ТЦ Києва. Відомство вирішило вилучити продукцію з обігу і нині встановлює ланцюг постачання NEO CUBE 216 Balls  на територію України.

магнітний конструктор-головоломка NEO CUBE

Експерти радять батькам звернути на іграшку особливу увагу і не купувати її своїм дітям, оскільки є ризик випадкового ковтання магнітних кульок, що загрожує перекриттям дихальних шляхів та удушенням, утворенням язв у кишечнику та внутрішніми кровотечами.

На самій упаковці конструктора-головоломки вони також знайшли кілька порушень:

  • не нанесено знак відповідності технічним регламентам;
  • немає найменування чи торговельної марки, а також поштової адреси виробника;
  • відсутня інструкція до іграшки та інформацією щодо її безпечності згідно з вимогами закону про порядок застосування мов;
  • немає також інформації щодо мінімального або максимального віку дитини;
  • деталі іграшки (кульки діаметром 5 мм) становлять ризик удушення або асфіксії з урахуванням передбачуваної поведінки дітей.

У липні 2019 року Міністерство економічного розвитку і торгівлі запустило всеукраїнську базу небезпечної нехарчової продукції.

З її допомогою споживач може перевірити безпеку товару, що його цікавить. У списку є і дитячі іграшки.

Джерело: Держпродспоживслужба Києва

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