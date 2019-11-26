Импорт электричества сдержал рост цен в платежках – Герус

Накануне отопительного сезона правительству удалось удержать цены на электроэнергию на уровне первого полугодия этого года. Хотя уже летом введение свободного рынка привело к скачку тарифов на 20%. Это сразу почувствовали промышленные предприятия – от пекарен до химиков и металлургов. Аппетиты отечественных энергомонополистов шли к дальнейшему повышению. Но их сдержал импорт электричества.

После летних штормов на рынке электроэнергии затишье. Цены резко выросли, как только заработал новый закон о свободном рынке, сейчас упали на 20% и фактически вернулись к прежним показателям. Этому помогли продуманные правительственные решения. В частности, и о запуске импорта электроэнергии. Это спасло целые отрасли, в частности металлургию, химическую, перерабатывающую, жилищно-коммунальную сферу. А еще – дало отечественным предприятиям большую конкурентоспособность на внешних рынках и сдержало скачок цен на товары и услуги внутри страны.

Промышленники приветствуют решение правительства импортировать электроэнергию. И хотя это лишь 1% от общего потребления, но эффект большой.

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Такую позицию поддерживает и председатель профильного комитета Верховной Рады Андрей Герус. Он утверждает – что именно импорт умерил аппетиты украинских монополистов относительно дальнейшего роста тарифов.

Особенно почувствовали бы это рядовые украинцы, ведь их платежки за коммунальные услуги снова бы существенно увеличились.

Впрочем, расслабляться промышленникам и населению рано – ведь с 1 января Нацкомиссия по регулированию электроэнергии может принять еще одно хитрое решение – повысить тарифы на передачу и диспетчеризацию электроэнергии. Что и является скрытым ее подорожанием. Поэтому промышленники по всей стране – от пекарен до водоканалов и меткомбинатов призывают, чтобы их услышали.

Потому что учитывать нужно интересы всего отечественного бизнеса, а не только энергомонополиста. Чтобы от чужих аппетитов не пострадала экономика, а значит и миллионы украинцев.

Факты ICTV ранее писали о том, что импорт электроэнергии из РФ увеличивает риск энергетического кризиса.

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