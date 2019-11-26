Імпорт електрики стримав зростання цін у платіжках – Герус

Напередодні опалювального сезону уряду вдалось утримати ціни на електроенергію на рівні першого півріччя цього року. Хоча вже влітку запровадження вільного ринку призвело до стрибка тарифів на 20%. Це одразу відчули промислові підприємства – від пекарень до хіміків і металургів. Апетити вітчизняних енергомонополістів йшли до подальшого підвищення. Але їх стримав імпорт електрики.

Після літніх штормів на ринку електроенергії затишшя. Ціни, що різко зросли, як тільки запрацював новий закон про вільний ринок, нині впали на 20% і фактично повернулися до колишніх показників. Цьому допомогли продумані урядові рішення. Зокрема, і про запуск імпорту електроенергії. Це врятувало цілі галузі, зокрема металургію, хімічну, переробну, житлово-комунальну сферу. А ще – дало вітчизняним підприємствам більшу конкурентоспроможність на зовнішніх ринках та й стримало стрибок цін на товари і послуги всередині країни.

Промисловці вітають рішення уряду імпортувати електроенергію. Бо хоч це лише 1% від загального споживання, але ефект неабиякий.

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Таку позицію підтримує і голова профільного комітету Верховної Ради Андрій Герус. Він стверджує – що саме імпорт стримав апетити українських монополістів щодо подальшого зростання тарифів.

Особливо відчули б це пересічні українці, адже їхні платіжки за комунальні послуги знову б суттєво збільшились.

Втім, розслаблятися промисловцям і населенню зарано – адже з 1 січня Нацкомісія з регулювання електроенергії може ухвалити ще одне хитре рішення – підвищити тарифи на передачу і диспетчеризацію електроенергії. Що і є прихованим її здорожчанням. Тож промисловці по всій країні – від пекарень до водоканалів і меткомбінатів закликають, аби їх почули.

Бо враховувати потрібно інтереси всього вітчизняного бізнесу, а не лише енергомонополіста. Аби від чужих апетитів не постраждала економіка, а відтак і мільйони українців.

Факти ICTV раніше писали про те, що імпорт електроенергії з РФ збільшує ризик енергетичної кризи.

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