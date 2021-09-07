Интерактив со зрителями и две части: ток-шоу Свобода слова на ICTV изменило формат

Отныне формат ток-шоу Свобода слова на телеканале ICTV будет изменен и станет более интерактивным.

В новом сезоне Свобода слова будет выходить двумя блоками. Это будет эфирная часть на телеканале и онлайн, который будет транслироваться в 22:00 на ютуб-канале программы.

Накануне в онлайн-части говорили о том, нужно ли переименовать Украину на Русь Украину. Ранее с таким заявлением выступил спикер трехсторонней контактной группы и внештатный советник председателя Офиса президента Алексей Арестович.

Представитель партии Слуга народа, Юрий Камельчук заверил, что такие высказывания прозвучали на фоне искажения Россией исторических фактов и должны были привлечь внимание к проблеме присвоения достижений украинского народа страной агрессором.

Высказать свое мнение могли и интернет зрители. На вопрос стоит ли переименовать название нашей страны 85% высказались против.

На этот раз в студии также говорили о том, как противостоять российской агрессии и усилить оборонное сотрудничество с международными партнерами.

После встречи Владимира Зеленского и Джо Байдена, подписанных соглашений и предоставления нам материальной помощи Америкой Россия уже выразила свое недовольство в связи с усилением Украины.

Сейчас на территории Беларуси начинаются масштабные российско-белорусские военные учения “Запад-2021”. Эксперты в студии убеждены — это четкий сигнал миру, что агрессор не угомонится.

Следовательно, усиление украинского-американского сотрудничества может стать сдерживающим фактором для агрессора.

Ранее представители оппозиции в Верховной Раде собирали подписи для созыва внеочередного заседания, чтобы обсудить возможность получения статуса основного союзника США, вне блока НАТО.

Похожие предложения звучали и в 2014 и 2017 годах. Сейчас этот шаг может помешать Украине получить статус полноценного участника НАТО убежден бывший глава МИД Павел Климкин.

Зато помочь международному сотрудничеству может восстановление комиссии по стратегическому партнерству между Украиной и США.

Комиссия не просто восстанавливает свою работу, она будет изменена и усилена чтобы отвечать вызовам 21 века.

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