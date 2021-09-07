Інтерактив з глядачами і дві частини: ток-шоу Свобода слова на ICTV змінило формат

Віднині формат ток-шоу Свобода Слова на телеканалі ICTV буде змінено і стане більш інтерактивним.

У новому сезоні Свобода слова виходитиме двома блоками. Власне ефірна частина та онлайн, що транслюватиметься о 22:00 на ютуб каналі програми.

Напередодні в цій частині говорили про те, чи потрібно перейменувати Україну на Русь Україну. Раніше з такою заявою виступив спікер тристоронньої контактної групи та позаштатний радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

Представник партії Слуга народа, Юрій Камельчук запевнив, що такі висловлювання пролунали на тлі викривлення Росією історичних фактів та мали привернути увагу до проблеми привласнення здобутків українського народу країною агресором.

Висловити свою думку мали змогу і інтернет глядачі. На питання чи варто перейменувати назву нашої країни 85% висловились проти.

Цього разу у студії також говорили про те, як протистояти російській агресії та посилити оборонну співпрацю з міжнародними партнерами.

Після зустрічі Володимира Зеленського та Джо Байдена, підписаних угод, надання нам матеріальної допомоги Америкою Росія вже висловила своє невдоволення підсиленням України.

Нині на території Білорусі розпочинаються масштабні російсько-білоруські військові навчання “Захід-2021”. Експерти у студії переконані – це чіткий сигнал світові, що агресор не вгамується.

Відтак, посилення українсько-американської співпраці може стати стримуючим фактором для агресора.

Раніше представники опозиції у Верховній раді збирали підписи для скликання позачергового засідання, аби обговорити можливість отримання статусу основного союзника США, поза блоком НАТО.

Схожі пропозиції лунали і у 2014 та 2017 роках. Нині цей крок може завадити Україні отримати статус повноцінного учасника НАТО переконаний колишній очільник МЗС Павло Клімкін.

Натомість допомогти міжнародній співпраці може відновлення комісії зі стратегічного партнерства між Україною та США.

Комісія не просто відновлює свою роботу, вона буде змінена і посилена щоб відповідати викликам 21 сторіччя.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.