История борьбы за свободу и любовь: премьера фильма Довбуш

В скором времени в широкий прокат выходит одна из самых ожидаемых украинских премьер – фильм режиссера Олеся Санина Довбуш. Стартует прокат в День Независимости, но уже субботу 19 августа фильм также покажут в Черновцах на Одесском международном кинофестивале.

Это приключенческо-историческая лента об окутанном мифами и легендами карпатском герое Олексе Довбуше. 300 лет назад, как и сейчас, украинцы боролись за свою свободу и существование. И именно Довбуш, создавая опрышковское движение, бросил вызов тогдашним врагам. Создатели фильма убеждены: этот фильм – напоминание нам о нашей многолетней истории, о единстве, героизме и несокрушимости украинского народа.

Довбуша называют карпатским Робином Гудом. Но, в отличие от английского персонажа, Олекса – реальный человек. Вокруг него до сих пор идут споры, кто он: народный мститель или обычный разбойник?

Сама же экранизация об известном карпатском опришке у режиссера также появилась во время борьбы за свободу. Его вдохновили сами украинцы на Евромайдане, которые, несмотря на опасность, не боялись отстаивать свое достоинство и право на существование.

В фильме героям приходится бороться не только за свободу, но и за собственную любовь. На их пути постоянные преграды – родители, деньги, разлука, неизвестность и замужество с другим.

Сейчас эту ленту уже называют одной из самых масштабных и ожидаемых. Съемки в карпатских лесах и горах. Подлинные костюмы и оружие. Большинство реквизитов приходилось воспроизводить по историческим документам и преданиям местных. А сами герои специально овладевали гуцульским диалектом и навыками боевого мастерства.

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