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Олег Корнієнко, Журналіст Факти ICTV, військовий кореспондент

Історія боротьби за свободу та кохання: прем’єра фільму Довбуш

Незабаром у широкий прокат виходить одна з найочікуваніших українських прем’єр – фільм режисера Олеся Саніна Довбуш. Стартує прокат на День Незалежності, але вже у суботу 19 серпня фільм також покажуть у Чернівцях на Одеському міжнародному кінофестивалі.

Це пригодницько-історична стрічка про оповитого міфами й легендами карпатського героя Олексу Довбуша. 300 років тому, як і нині, українці боролися за свою свободу та існування. І саме Довбуш, створюючи опришківський рух, кинув виклик тодішнім ворогам. Творці фільму переконані: цей фільм – нагадування нам про нашу багаторічну історію, про єдність, героїзм і незламність українського народу.

Довбуша називають карпатським Робіном Гудом. Та, на відміну від англійського персонажа, Олекса – реальна людина. Навколо нього й досі точаться суперечки, хто він: народний месник чи звичайний розбійник?

Сама ж екранізація про найвідомішого карпатського опришка у режисера теж з’явилася під час боротьби за свободу. Його надихнули самі українці на Євромайдані, які, попри небезпеку, не боялися відстоювати свою гідність і право на існування.

У фільмі героям доводиться боротися не лише за свободу, а й за власне кохання. На їхньому шляху постійні перепони – батьки, статки, розлука, невідомість і одруження з іншим.

Нині цю стрічку вже називають однією з наймасштабнішою та найочікуванішою. Зйомки у карпатських лісах і горах. Автентичні костюми і зброя. Більшість із реквізитів доводилося відтворювати за історичними документами та переказами місцевих. А самі герої спеціально опановували гуцульський діалект і навички бойової майстерності.

Одеський міжнародний кінофестиваль, Фільм Довбуш
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