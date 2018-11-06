К шоу Victoria`s Secret 2018: бренд представил бюстгальтер за $1 млн
Новую модель белья за миллион долларов представила компания Виктория Сикрет в Нью-Йорке.
Честь демонстрировать нынешнюю уникальную новинку выпала шведской модели Эльзе Госк.
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Создали драгоценность для Виктория Сикрет в Ателье Сваровски из бриллиантов и топазов. На работу ушло 930 часов и более 2000 самоцветов.
Эльза Хоск оденет изделие во время показа 2 декабря. И впервые в истории можно будет купить копию белья с недрагоценных материалов – за 250 долларов.
К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как модель Victoria’s Secret полностью обнажилась.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!
2018-11-06
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